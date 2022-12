Hadès II : qui est Melinoë, la nouvelle protagoniste de la suite

Tous les spectateurs du Récompenses du jeu 2022 ils ont été choqués quand cela a été annoncé.Hadès II », la suite du jeu vidéo populaire du genre roguelike créé par supergiantgames, ayant un thème situé dans la mythologie grecque. Dans l’aperçu, vous pouvez voir le nouveau protagoniste nommé Melinoë, qui sera le personnage que les joueurs contrôleront.

Étant la sœur de Zagreo, le personnage principal du premier jeu, Melinoë est un personnage qui existe dans la mythologie grecque, étant une nymphe chthonienne et une déesse des cauchemars et de la folie. Comme on peut le voir dans l’aperçu, il semble s’entraîner avec la déesse de la magie, Hécate, afin de vaincre Cronos, le dieu du temps.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur la figure mythologique originale, « Hadès II » explorera plus avant les liens du personnage avec la mythologie grecque antique. Premier jeu sorti en 2020, il a été plébiscité par les fans pour sa narration, qui se fondait à merveille avec les mécaniques du genre roguelike.

L’intrigue de cette suite n’a pas encore été révélée, mais vu qu’Hécate servira de mentor à Merlinoë, il est possible de dire que le personnage aura des capacités liées à la sorcellerie et à la magie, avec les deux éléments étant une partie importante de l’histoire du jeu.

De nombreux fans ont noté que Melinoë avait les mêmes yeux, quoique inversés, que ceux de Zagreo, prouvant leur parenté en étant frères et sœurs. Pour le moment, il n’a pas été confirmé si le protagoniste du premier opus apparaîtra d’une manière ou d’une autre dans le jeu, l’avance pourrait confirmer qu’il y aura de nouveaux personnages avec lesquels interagir.

Une partie du fait que l’annonce de « Hades II » a été une telle surprise pour tous les fans est que Supergiant Games n’avait pas fait de suites à leurs jeux auparavant. L’aperçu montre que la suite contiendra les éléments qui ont rendu » Hades » si agréable, tout en ayant de nouveaux motifs qui ajouteront une expérience différente et fraîche.

A diferencia de Zagreo, que tenía que ascender para salir del reino de Hades, Melinoë tendrá que descender a lo más profundo para rescatar a su padre de lo que parece ser las garras de Cronos, pues en el tráiler se puede ver que está atado con chaînes.

Pas beaucoup plus d’informations sur » Hades II » n’ont pas encore été révélées, bien qu’il sortira en 2023 en tant qu’accès anticipé, similaire à la façon dont le premier opus l’a fait.