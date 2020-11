Hadès: comment débloquer des aspects cachés

Hades est enfin hors de l’accès anticipé et a atteint la version 1.0! Lorsque vous jouez à Hadès, vous remarquerez qu’il se concentre énormément sur les armes que vous pouvez utiliser; même s’il ne s’agit que de six types, ce sont les mécanismes cachés de chacun qui font la différence. Chaque arme a trois aspects et un aspect caché , également connus sous le nom d’aspects légendaires; cependant, ils ne sont pas faciles à débloquer. Attention, ce guide contiendra des spoilers mineurs!

Hades comment débloquer tous les aspects cachés

Pour débloquer les aspects cachés d’Hadès, vous devez investir cinq Titan Blood dans une arme, puis interagir avec quelqu’un qui connaît l’histoire légendaire derrière ladite arme. L’aspect essentiel à prendre en compte est l’aspect de Guan Yu, car cet aspect peut débloquer d’autres aspects légendaires.

Si vous ne pouvez pas obtenir l’aspect que vous espérez, c’est probablement parce que vous devez d’abord déverrouiller l’aspect de Guan Yu. Si vous avez l’aspect de Guan Yu, parlez au détenteur de l’histoire jusqu’à ce qu’il se répète, puis continuez quelques parties du jeu, car le dialogue nécessaire pourrait se trouver derrière d’autres morceaux de dialogue.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir acheté la Liste Destinée des Prophéties Mineures de l’Entrepreneur de la Maison et d’avoir atteint le boss final une fois.

Aspect de Guan Yu

Cet aspect est pour la lance éternelle et est déverrouillé en parlant à Achille. Rassemblez quelques aspects non cachés (qui coûtent généralement six Titan Blood au total), puis parlez à Achille. Après un dialogue spécifique, allez dans la chambre de Skelly, équipez la lance et approchez-vous de l’orbe pour révéler cet aspect.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je te vois à travers les yeux du phénix cramoisi. «

Aspect d’Arthur

Cet aspect est pour la lame stygienne est que vous devez parler à Nyx pour le déverrouiller. Cela ne peut être fait qu’après avoir déverrouillé l’aspect de Guan Yu. Investissez cinq Titan’s Blood dans des épées, puis parlez à Nyx, retournez dans la chambre de Skelly et répétez le passage pour acquérir cet aspect.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je vois votre grâce royale d’une prison de pierre. »

Aspect de Rama

Cet aspect est pour l’arc chercheur de cœur, et les joueurs doivent parler à Artemis pour obtenir cet aspect. Investissez cinq Sang de Titan dans des arcs, puis trouvez Artémis. Cependant, Artemis n’est pas situé dans la maison d’Hadès; vous devez tomber sur elle pendant vos courses, ce qui est entièrement dû à la chance. Une fois de retour dans la maison, approchez-vous de l’arc, équipez-le et révélez l’aspect en interagissant avec l’orbe.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je te vois dessiné dans les bras du septième avatar. »

Aspect de Gilgamesh

Cet aspect est pour les Twin Fists de Malphon, et vous devez parler à Asterius pour que cet aspect soit acquis. Cependant, cet aspect est assez difficile à obtenir; Tout d’abord, investissez cinq Titan’s Blood dans les poings, puis parlez à Asterius quand il est seul. Le faire seul est la partie la plus délicate, car vous devez rechercher une icône de crâne sur les récompenses de la chambre dans Elysium. Asterius est en fait considéré comme une rencontre de miniboss; cependant, il n’est pas garanti que vous vous disputiez avec lui.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je vous vois vaincre la nature et faire la paix avec la mort. »

Aspect de Lucifer

Cet aspect est pour le rail Adamant, et Zeus est le dieu à qui vous devez parler. Investissez cinq Titan’s Blood dans Guns, puis trouvez Zeus. Tout comme Artemis, Zeus n’est localisé que tout au long de vos courses. Une fois le dialogue déclenché, équipez le pistolet et interagissez avec l’orbe.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je vois ton orgueil tomber des cieux aux flammes. »

Aspect de Beowulf

Cet aspect est pour le bouclier du chaos, et vous devez parler au chaos pour déverrouiller cet aspect. Investissez cinq Titan’s Blood dans Shields, puis parlez au Chaos. Comme Artémis et Zeus, elle ne se trouve pas dans la maison d’Hadès et doit être trouvée lors de vos courses dans le jeu. Comme d’habitude, équipez le bouclier et interagissez avec l’orbe.

Le déclencheur du dialogue est le suivant:

« Je vois que vous vous tenez contre la flamme du serpent. »

Tout ce dialogue peut être particulièrement difficile à trouver, d’autant plus que quatre d’entre eux nécessitent des événements aléatoires et pour localiser les dieux; cependant, cela vaut vraiment la peine de le faire!