Hacks Saison 2 Episode 2 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2. Les fans de cette série comique sont vraiment très excités pour son prochain épisode et pour cette raison, ils veulent tous savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de comédie dramatique créée par Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky. Le premier épisode de cette série est sorti le 13 mai 2021 et après la sortie, cette série est devenue très populaire non seulement en Amérique mais aussi dans d’autres pays différents.

L’histoire de la série se déplacera autour de Deborah Vance et elle est une légendaire reine de la comédie stand-up de Las Vegas, qui doit rester pertinente. Le directeur du casino où elle sert veut sculpter ses dates de concert. Ava est une jeune comédienne qui ne trouve pas de travail car elle a été licenciée pour un tweet antipathique. Maintenant, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Hacks Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2. Le nom de cet épisode est « Quid Pro Quo » et il sortira le 12 mai 2022. Votre attente va donc bientôt se terminer et vous pourrez regarder cet épisode avec vos amis.

Où diffuser des hacks ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO Max. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment HBO Max et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

Il y aura du sang

Quiproquo

Faites confiance au processus

La femme du capitaine

À la retraite

Surf & Turf

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2, la liste totale des épisodes de la saison 2 pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations partagées sur cette page proviennent des sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Hacks Saison 2 Episode 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

