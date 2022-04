(Attention, spoilers à venir !)

À quoi rêve Deborah Vance ?

« Revenge », Jean Smart – star de la comédie HBO Max « Hacks » – a répondu avec désinvolture en faisant semblant de tirer une bouffée d’une cigarette invisible et de souffler la fumée.

L’acteur lauréat d’un Emmy, Mark Indelicato et Poppy Liu ont été rejoints par les créateurs Paul W. Downs, Lucia Aniello et Jen Statsky au panel « Hacks » PaleyFest au Dolby Theatre à Hollywood jeudi soir, où ils ont taquiné ce que les fans peuvent attendre du deuxième saison à venir.

Avant que les stars ne dévoilent tous les détails, les participants ont d’abord eu un aperçu du premier épisode hilarant de la saison deux, qui reprend immédiatement après les événements de la finale de la saison un.

Les acteurs et les créateurs ont expliqué ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la deuxième saison de « Hacks ». Rob Latour / Shutterstock / Pâle

La série primée aux Emmy Awards suit Smart dans le rôle du légendaire comédien de Las Vegas qui a du mal à rester pertinent. À contrecœur, elle fait équipe avec Ava (Hannah Einbinder), une jeune écrivain malchanceuse et titrée. Bien que leur relation soit volatile, les deux forment un mentorat improbable.

Après un combat majeur, où des mots intenses ont été échangés entre les deux, les comédiens se sont reconnectés après la mort du père d’Ava et Deborah a bombardé sa nouvelle routine lors de son dernier set à Las Vegas. Dans un mouvement de cliffhanging, Ava a ensuite reçu un appel de son agent Jimmy (Downs), qui lui a demandé pourquoi elle avait envoyé aux écrivains britanniques « Bitter End » des notes personnelles et potentiellement préjudiciables sur la vie de Deborah.

Les fans devront attendre jusqu’en mai pour voir ce qui se passera lorsqu’ils commenceront à tourner et à perfectionner le nouveau set de Deborah. En attendant, voici ce que les acteurs et les créateurs avaient à dire.

La relation dynamique de Deborah et Ava se poursuit

« Je suis tellement content des scripts de cette saison », a déclaré Smart à la foule et au modérateur, Michael Schneider de Variety, à propos de ses réflexions sur les nouveaux épisodes. « Vous êtes toujours nerveux à propos de la deuxième fois … Mais il y a quelques épisodes en particulier mais je pense que les gens vont vraiment flipper. »

« J’avais peur que parce que la relation entre Ava et Deborah fait tellement, je pense, partie de ce qui a rendu la saison 1 si amusante à regarder, je me suis dit : ‘Eh bien, est-ce que ça va les rapprocher ? Est-ce que ça va être édulcoré Est-ce que ça va être quelque chose que le public va manquer maintenant ?' » a-t-elle poursuivi. « Mais d’une manière ou d’une autre, ils l’ont fait fonctionner également. »

Smart a ajouté que les fans auront toujours cette chimie explosive entre les personnages, notant que parce qu' »ils se connaissent bien, ils peuvent se pousser mutuellement ».

Smart et Einbinder dans une scène de « Hacks ». HBO Max

Downs a ajouté qu’il y aura une « sorte de réinitialisation » avec les deux femmes après avoir réalisé qu’elles avaient besoin l’une de l’autre au cours de la première saison.

Cependant, leur relation amour-haine aura « quelque chose qui provoque des tensions », notant « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et tout ce qui vous tue vous fait revenir mieux. Nous voulions utiliser cette saison pour donner au public plus de ce qu’ils ont appris à aimer chez les personnages, et aussi vraiment (les) faire évoluer au fur et à mesure qu’ils partent ensemble sur la route. »

« Attendez de voir le bus touristique ! » Smart a plaisanté, ajoutant que Deborah récupère sa machine à Coca light.

Deborah a des pensées qui changent sa vie

Quant à l’état d’esprit de Deborah à travers tout cela ? Smart a expliqué qu’elle pense que son personnage est « soudainement dans une position qu’elle n’a tout simplement pas ressentie depuis tant d’années ».

« Elle est en quelque sorte revenue à l’époque où elle travaillait dans des clubs et des bars de comédie de plongée, et des choses comme ça », a-t-elle poursuivi, ajoutant que même si cela évoque de bons et de mauvais souvenirs, Deborah trouve cela « énergisant et excitant ».

« Cela la fait en quelque sorte repenser beaucoup de choses dans sa vie. »

Intelligent dans le personnage de Deborah Vance dans un épisode de la saison 1 de « Hacks ». Avec l’aimable autorisation de HBO Max

Connexes: Jean Smart, star de « Mare of Easttown » et « Hacks », dit que le dernier acte pourrait être son plus grand

En tant que parent, Smart a également noté à quel point il était poignant que Deborah pense qu’emmener sa fille, DJ (Kaitlin Olson) sur la route quand elle était plus jeune était la bonne chose à faire.

«Elle pensait qu’elle faisait ça par amour, en l’emmenant avec elle sur la route, vous savez, même si sa fille était dans des pièces vertes miteuses d’endroits horribles quand elle était jeune et impressionnable. Mais ensuite, bien sûr, sa fille considère cela comme une sorte d’abus », a-t-elle expliqué. « Et c’est la complexité d’être parent, c’est que vous n’avez jamais l’impression de bien faire les choses. Vous pensez que vous faites quelque chose pour les bonnes raisons et il s’avère que ce n’est pas la bonne chose à faire.

Lorsqu’on lui a demandé si Deborah affronterait enfin sa sœur Kathy (Linda Purl) dans la saison deux, Downs a répondu: « Vous devez attendre un peu … »

« Hacks » prend la route avec des invités spéciaux

Les créateurs de l’émission ont confirmé qu’au fur et à mesure que Deborah part en tournée, ils ont un certain nombre de changements de lieu différents comme le Grand Canyon, Sedona, Altadena et Long Beach.

Ils ont également filmé sur un navire dans les eaux internationales.

HBO Max avait précédemment annoncé que Laurie Metcalf, Martha Kelly et Ming-Na Wen rejoindraient la deuxième saison en tant que stars invitées récurrentes et Margaret Cho en tant que star invitée.

Au cours du panel, les créateurs ont confirmé que les acteurs de côté Devon Sawa et Susie Essman faisaient des apparitions.

La créatrice Lucia Aniello a réalisé un épisode « entre les contractions »

Smart a rappelé comment Aniello avait accouché tôt alors qu’ils étaient encore en train de filmer et qu’elle réalisait un épisode.

« Et nous lui envoyions un flux en direct », a-t-elle poursuivi. « Et elle nous dirigeait littéralement entre les contractions. »

Downs, qui est le mari d’Aniello et incarne l’agent Jimmy, a noté qu’il agissait pendant que sa femme était en travail.

« Il y a une scène très spécifique plus tard dans la saison où Jimmy est censé être terrifié, mais aussi Lucia était en travail, donc ça a marché », a ajouté Statsky.

Ils attribuent le succès de leur émission à leurs téléspectateurs

La première saison a valu à Smart un Emmy, un Golden Globe et des SAG Awards, entre autres. Les créateurs ont également remporté l’Emmy pour l’écriture exceptionnelle d’une série comique, Aniello a également décroché le trophée de la réalisation exceptionnelle d’une série comique, parmi une multitude d’autres distinctions.

« C’est surprenant et humiliant », a déclaré Smart à propos de tous les prix qu’elle a reçus.

Aniella a ajouté: «La raison pour laquelle nous avons pu avoir ce succès est parce qu’il faut des gens qui ont vu le spectacle et en ont parlé aux gens et ils le montrent à d’autres personnes. Ils nous disent : ‘Oh, je l’ai regardé et puis je l’ai revu avec mon mari, ou quoi que ce soit. Ils ont également déclaré que remporter tous ces prix était une collaboration créative.

La deuxième saison de « Hacks » sera diffusée en mai 2022 sur HBO Max.