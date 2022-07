Hacker Group ALPHV Ransomware prétend avoir obtenu les données de Bandai Namco Elden Ring

Jusqu’à présent, ils ne sont pas accessibles au public. L’attaque de pirates contre Bandai Namco a été signalée par le groupe ALPHV ou BlackCat. Elle va « fusionner » les fichiers internes de l’éditeur sous peu, mais le timing exact n’est pas précisé.

Aucun fichier Bandai Namco n’est encore en ligne, il est donc impossible de confirmer les propos du groupe de hackers pour le moment.

Bandai Namco n’a pas encore commenté la déclaration d’ALPHV, mais les médias lui ont déjà posé des questions.

Si le piratage est confirmé, Bandai Namco ne sera pas la première société de jeux dont les fichiers internes sont divulgués. Auparavant, CD Projekt RED, Capcom et EA ont fait face à la même chose lorsqu’ils ont volé les codes sources de Cyberpunk 2077 et du moteur Frostbite et ont planifié certaines des versions à venir.

Les pirates prétendent avoir attaqué avec succès l’éditeur Elden Ring avec un virus rançongiciel.

Le groupe de hackers ALPHV a crypté les données de Bandai Namco avec un virus particulier, à cause duquel l’éditeur Elden Ring a perdu l’accès à ses fichiers. Le portail Video Games Chronicles l’a signalé.

Généralement, les virus de chiffrement sont utilisés par les attaquants à des fins d’extorsion. Les pirates empêchent les victimes d’accéder à leurs données et proposent de les récupérer moyennant des frais. Les représentants de Bandai Namco n’ont pas encore commenté la déclaration d’ALPHV. De plus, les données confidentielles de l’entreprise ne sont pas encore apparues dans le domaine public.

En mars, le groupe de hackers Lapsus€ a volé plus de 190 Go d’informations sensibles sur les serveurs de Samsung. L’archive comprenait des données biométriques, le code source de certains serveurs Samsung, des informations relatives à la connexion aux comptes de l’entreprise, etc.

Le géant japonais du jeu vidéo Bandai Namco aurait été attaqué par un ransomware par un groupe qui se fait appeler ALPHV mais qui est également connu sous le nom de Black Cat. Deux groupes de logiciels malveillants ont rapporté la nouvelle, et Vx-underground l’a d’abord annoncé avec une photo du blog Web sombre d’ALPHV revendiquant l’attaque.