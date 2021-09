Hache Saison 3 – Annulée ! Est-ce vrai?

– Publicité –



Quelques semaines seulement après la saison 1, diffusée sur Netflix et qui avait une vue parfaite de la série espagnole Hache pour ses 2 saisons.

La nouvelle émission de télévision espagnole a joué un rôle important dans l’industrie espagnole en soutenant l’opinion publique. En Espagne et dans les régions étrangères, Netflix a connu une énorme popularité et un public d’émissions telles que Elite et Money Heist qui n’ont jamais eu de mal à livrer incroyablement.

Date de sortie de la saison 3 de Hache

Certaines rumeurs disent que cela reviendrait en 2022/2023 en langue espagnole, mais Netflix a déclaré qu’ils ne ramèneraient pas la saison 3 sur Netflix.

Casting de la saison 3 de Hache

Helena, dont on se souvient pour son apparition dans « Mirage », joue le rôle principal d’Adriana Ugarte.

Comme Malpica dans le film, Javier Rey. Tony Zenet était Ramiro Larrocha, Josep Julien, Eladio Pérez, José Marina Salas, Silvia Velasco, Àlex Casanovas, Séainin Brennan comme Anna McVeigh, Andrew Tarbet comme Walter Kopinski ou Tony Richardson comme J. D’autres acteurs dont Eduardo Noriega ont joué un rôle comme Vinuesa, Maria Salas comme Velasco et Pep Ambros comme Senovilla.

Intrigue de la saison 3 de Hache

C’est ce qui s’est passé dans la saison 2 de Hache et la saison 3 continuerait l’histoire, la dernière fois sur la saison 2 de Hache, beaucoup de choses se sont passées ci-dessous est le bref aperçu.

Située à Barcelone dans les années 60, Hache est une femme qui se hisse au premier plan du marché de la drogue en héroïne. À cette époque, toutes sortes de toxicomanies avaient lieu en Espagne. Le Crime Lord parvient à garder son commerce d’opium aussi proche que possible avec trop de formes circulant sur le marché. C’est encore un bouleversement dans le climat politique du pays. C’est pourquoi les barons de la drogue doivent rester tête baissée pour échapper à tout problème de flic.

La saison 1 de « Hache » enveloppe Hache en quête de vengeance lorsque le traître est emprisonné et torturé à Malpica. Saison 2, le chef de l’entreprise criminelle, Hache devrait récupérer son pouvoir. La résurrection de Javier Rey est également teasing dans la deuxième saison.

Par conséquent, les émissions de télévision espagnoles se sont avérées être l’une des entreprises les plus lucratives de Netflix et leur popularité a démontré que les téléspectateurs du monde entier les apprécient beaucoup. Le prestige de ‘Hache’ en Espagne était avantageux et ouvert aux applaudissements constructifs. Via un tweet de compte social espagnol, une fois traduit. Netflix a révélé sa mise à jour comme « le docteur damn et l’apprenti damn » sur #Hache, cela ne suffit pas. En 2020, la deuxième saison arrive.

Nous pensons que la saison 2 de ‘Hache’ sortira très probablement en 2021 en raison des épidémies de covid 19. Si la série poursuit une fenêtre similaire. Continuez à suivre PhilSportsNews pour plus de mises à jour liées à ces séries.