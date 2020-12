Retour sur Golden Axe, le jeu éponyme de Sega

Sorcellerie et cinéma musculaire

À la fin des années 80, Sega était l’une des puissances quand on parle d’arcade, dans une industrie qui regardait toujours de travers ce que faisait la concurrence. Technos connaît un grand succès avec Double Dragon (Technos, 1987), qui au final serait le germe de tous les beat’em up de l’esthétique urbaine, et en compagnie du hérisson, il a été décidé de parier sur ce genre mais en donnant au jeu un arrière-plan épique et fantastique, ce qui était également très à la mode à l’époque.

L’équipe de développement serait dirigée par Makoto Uchida qui venait de travailler sur Bête modifiée (Sega, 1988), une proposition arcade que l’on associe beaucoup à Mega Drive et qui bien qu’elle se sent parfois un peu maladroite en termes de jouabilité, Il a une esthétique qui le rend très reconnaissable et qui le distingue sans aucun doute visuellement des autres titres, avec des séquences de transformation spectaculaires de notre protagoniste et d’énormes sprites. Avec Hache d’or Uchida voulait mélanger le gameplay de Double Dragon et les éléments fantastiques de Quête du dragon (Chunsoft, 1986), une saga qui est tout à fait un phénomène au Japon, mais D’autres influences occidentales plus que notables se détachent, et cela déjà au moment où nous trouvions ce jeu dans les bars et les salons de nombreux enfants l’avaient remarqué.

Le film Conan le Barbare réalisé par John Millius et sorti en 82 exercera sans aucun doute une grande influence esthétique sur les productions ultérieures et vulgarisera l’heroic fantasy, et, étant un film dans lequel les dialogues sont rares, ses paysages, ses représentations physiques exagérées et sa violence brute vont créer une tendance et ils laisseront leur empreinte sur ceux qui, comme moi, l’ont vu quand nous n’avions que quelques années, dans l’une de ces nombreuses fois où nous avons réussi à échapper à un +18 qui n’était pas aussi présent avant qu’il ne l’est maintenant. Ce sera l’un des premiers rôles à Hollywood d’Arnold Schwarzenegger, ancien monsieur Olympia, qui donnerait vie au barbare anarchique des romans de Robert E. Howard, un guerrier avec beaucoup plus de capacité à couper les têtes que pour la dialectique.

Le succès au box-office de Conan se déchaînerait alors qu’il disait que l’engouement pour les épées et la sorcellerie et sera à l’origine de nombreuses séries de pastiches qui vont de B à Z, avec quelques étudiants notables tels que le Le Seigneur des bêtes (Don Coscarelli, 1982). Déjà depuis l’Italie, l’exploitation la plus effrénée se déchaînerait avec des propositions aussi folles que La conquête de la terre perdue (Lucio Fulci, 1983) ou Les barbares (Ruggero Deodato, 1987). « Le jeu de Conan«C’est ainsi que de nombreuses personnes connaissaient le club de loisirs de Sega, et elles n’avaient pas complètement tort. Uchida a été reconnue dans de nombreuses interviews comme une grande fan du film, et Il est évident que le barbare de Golden Axe, AX Battler, est plus qu’inspiré du personnage que l’avenir a donné vie à -qui allait nous dire- Gouverneur de Californie. Il y a une autre curiosité moins évidente, et c’est que bon nombre des effets sonores du jeu (les cris des ennemis en mourant par exemple) proviennent directement du film Millius, ce qui nous rappelle sans aucun doute que nous parlons d’une autre époque. . Au-delà de Conan le barbare, il faut aussi ajouter le goût du réalisateur pour Le Seigneur des Anneaux et pour l’art du caricaturiste péruvien Boris Vallejo, habitué des couvertures fantastiques et de science-fiction dont les dessins prévalent l’érotisme et le musclé, qui Nous pourrions être artistiquement liés à l’espagnol Luis Royo.

Au final, on voit une histoire très répétée dans les jeux japonais de l’époque, dont la conception – au moins en termes de partie artistique – vient d’un cocktail shaker d’influences occidentales, et qui dans de nombreux cas se retrouve si mélangée et personnalisée avec d’autres lieux. que nous n’avons même pas remarqué, mais que dans d’autres, comme c’est le cas, ils sont plus exposés aux yeux du public, transférer évidemment les tendances d’une époque spécifique vers le jeu vidéo. Ce n’est pas quelque chose qui est exclusif à notre environnement – on peut aussi le voir dans le manga par exemple – et c’est ça Les Japonais ont toujours eu une telle culture «fan» qui leur fait apporter des influences et les façonne à leur goût pour créer de véritables œuvres d’art. Sans aller plus loin, ils n’ont pas inventé le sous-genre de la science-fiction cyberpunk, mais c’est un genre que beaucoup d’entre nous associent inévitablement à des œuvres telles que Akira (Katsuhiro Otomo, 1982) ou Fantôme dans la coquille (Masamune Shieow, 1989).

Bien que j’aie mentionné Dragon Quest dans la conception de cette Golden Axe, la vérité est qu’il nous reste peu de chose ici du travail d’Enix, il est vrai qu’Uchida voulait se battre -en popularité- d’une certaine manière depuis les arcades, mais d’où Nous ne voyons que l’utilisation de la magie. Bien sûr, la machine Sega ne contient pas d’histoire très élaborée, mais comme dans tant d’autres jeux de l’époque et de ce genre particulier, elle sert parfaitement d’excuse pour se lancer dans un voyage aveugle de maîtrise de l’épée.. Le prétexte dans ce cas est d’arrêter le maléfique Death Adder, qui dans son empressement à obtenir l’arme qui donne son titre au jeu perturbe la paix du royaume de Yuria et en cours de route a mis fin à plusieurs vies, y compris celles de certains parents de nos trois protagonistes, et bien sûr, cela ne peut pas rester ainsi.

Avec une pièce et cette prémisse, un voyage commence dans lequel nous pouvons contrôler le barbare Ax Battler, l’Amazonie Tyris Flare ou le nain Gillius Thunderhead, des protagonistes qui non seulement diffèrent par leur apparence, mais qui nous offriront également une expérience de jeu différente, plus axée sur la magie ou le combat au corps à corps selon notre choix. En raison des limitations de la technologie de l’époque, ou du moins de la carte pour laquelle le jeu a été développé (Sega System 16), un mode pour trois joueurs simultanés n’a pas pu être inclus, mais nous pouvons profiter du jeu en compagnie d’un ami.

Le jeu nous renvoie directement aux influences fantastiques dont je parlais auparavant si nous nous concentrons sur le visuel, et la palette de couleurs choisie, dans laquelle prédominent les couleurs terreuses, ainsi que l’absence d’expression des visages des héros et des ennemis, lui donne cette touche brute qui manque aux autres productions, et certainement à l’époque cela signifiait pour les joueurs d’entrer dans un monde qui, bien que n’ayant pas le fond le plus élaboré, était évocateur et imaginatif, comme le niveau qui se développe sur le dos d’une tortue.

Véritable reflet d’une époque

S’il y a un élément dont beaucoup se souviendront du décor, ce sont les montures, si frappantes à l’époque qu’elles sont providentielles si l’on veut mener à bien notre aventure. Certains ennemis vont monter un coca ou des dragons que nous pourrons leur voler et qui, comme je le dis, nous rendront les choses beaucoup plus faciles, surtout dans les affrontements avec certains patrons finaux. Au-delà de cela, ils contribuent grandement à forger l’imaginaire fantastique que le titre nous propose et ils sont, ainsi que les intermèdes amusants dans lesquels nous frappons ce genre de gobelins qui portent des potions et des rations de vie, une caractéristique du programme, contribuant également Variété jouable au-delà des coups de hache et d’épée.

L’un des pionniers si l’on parle de beat’em ups avec un décor fantastique, une branche du genre qui connaîtra plus tard des moments de splendeur avec les jeux d’arcade Capcom tels que Roi des dragons (Capcom, 1991) ou les deux Donjons et Dragons, atteignant les exposants à ce jour tels qu’ils sont Crashers de château (The Behemot, 2008) ou le précieux Couronne de dragon (Vanillaware, 2011). Comme d’habitude, les conversions arriveraient sur d’innombrables plates-formes, la plus mémorable étant le Mega Drive et aujourd’hui nous pouvons y jouer dans des compilations telles que la collection Sega Mega Drive. Un récréatif qui surtout amusant, et l’un de ces rares exposants d’arcade de l’époque où la difficulté ne frôlait pas l’insensé, ce qui est apprécié.