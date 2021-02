« Hache » aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de «Hache», une série espagnole créée par Verónica Fernández et dirigée par Jorge Torregrossa, a été créée en Netflix juste le vendredi 5 février 2021, mais les fans de fiction inspirés d’événements réels réclament déjà une troisième tranche.

