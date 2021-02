« Hache 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Hache», Une série espagnole de Netflix, un an après sa vengeance, Helena tente de créer un laboratoire de production d’héroïne, mais rien n’est aussi simple avec des collègues perfides et des problèmes familiaux.

PLUS D’INFORMATIONS: « Hache » aura la saison 3 sur Netflix?

Lors d’un mariage, un invité inattendu révèle des faits intrigants à Hache, qui au lieu de s’inquiéter voit le fait comme une opportunité. A seulement une semaine pour démarrer le laboratoire, il reçoit la visite de Laforet qui lui propose un marché.

Pendant ce temps, le bonheur retrouvé de Vinuesa est gâché par un vol et elle doit plus tard enquêter sur un incident à la discothèque Albatros. Aussi, une discussion sur Camino Y Piero, se termine par la mort de ce dernier.

Ventura est mort dans le dernier chapitre de la saison 2 de « Hache » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «HACHE»?

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Hache», Luciano et sa petite amie arrivent à Barcelone pour régler leurs comptes avec Helena. Il l’accuse d’avoir volé de l’argent et lui reproche la disparition de Piero, mais décide de lui donner une autre chance et retourne à son hôtel, où il subit une crise cardiaque.

Malgré leurs différences, Luciano envoie sa copine informer son partenaire qu’il va bien et qu’il la laisse en charge des affaires là-bas, il la prévient également que Julio Senovilla ne s’arrêtera pas tant qu’il ne l’assassine pas.

D’un autre côté, Ventura se sent acculé, alors après avoir vu Helena pour la dernière fois, il monte sur une moto et conduit à sa mort. Pendant ce temps, Mirta n’arrive pas à faire face à ses démons et malgré l’aide de Mateo, elle fait ses valises et part.

Quand Albatros se prépare à ouvrir Celeste, elle avoue que Senovilla et Laforet l’ont contactée pour trahir Hache. Puis, une fusillade éclate dans la boîte de nuit qui se termine par la mort de Senovilla et de son partenaire.

Mateo est blessé, mais Hache est indemne grâce à Vinuesa, qui l’emmène avec l’intention de la remettre aux autorités après que Camino a avoué le meurtre de Piero. Cependant, à la fin, il change d’avis et la libère après un baiser. Même en partant, il dit qu’il fera ce qu’il a toujours fait: «survivre».

Hache a réussi à se débarrasser de ses ennemis à la fin de la saison 2 (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «HACHE 2» POUR LA SAISON 3?

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé une troisième saison de « HacheMais si la série est renouvelée, les prochains épisodes devront répondre à des questions telles que, qu’arrivera-t-il à Helena après cette attaque? Avec Luciano à vos côtés, deviendrez-vous le principal patron du commerce d’héroïne à Barcelone? Mirta reviendra-t-elle? Mateo continuera-t-il aux côtés de sa sœur? Quels nouveaux ennemis vont émerger?

De plus, Verónica Fernández est impatiente de poursuivre le projet. «Je pense que l’univers Hache est génial et nous voulons continuer à l’explorer. Nous avons des idées », a-t-il déclaré au magazine Serielizados. « Nous sommes également très impatients de voir si les gens sont accro. »

« Je pense que ce sont les gens qui nous donneront les deuxième et troisième saisons si nécessaire », a ajouté le créateur de la fiction.