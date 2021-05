Habemus nouveaux TimeSplitters de Free Radical Design!

La saga de tir perdue dans le temps est de retour avec un nouveau TimeSplitters de Free Radical Design, formé par un ex de Rare.

Pendant des années, les fans d’action ont demandé avec insistance un nouveau TimeSplitters par Free Radical Design. C’est l’une des séries d’action les plus mémorables de l’industrie du jeu vidéo. Il y a eu un intérêt pour la réalisation de cette mission de la part d’équipes comme Crytek mais le souhait des fans ne s’est jamais concrétisé.

Pourtant, par surprise, Deep Silver a annoncé que TimeSplitters revient, et il le fera en plus de la main de ses créateurs originaux.

Non seulement TimeSplitters est de retour, tout comme Free Radical Design, le studio britannique composé d’anciens vétérans de Rare. «Pouvoir enfin confirmer que le studio a été formé et que nous avons un plan pour le prochain jeu TimeSpitters est incroyable.«A déclaré le directeur de l’étude, Steve Ellis.

«Bien que nous ne puissions rien dire de plus pour le moment, nous sommes impatients de partager des informations à l’avenir«.

Les nouvelles sont vraiment importantes pour les fans d’action. Nous parlons d’une étude avec plus de 20 ans d’expérience qui a donné vie à trois jeux TimeSplitters qui sont une référence pour des milliers de joueurs à travers le monde. «C’est son style unique qui a valu à la série TimeSplitters un public aussi passionné. »

«Ils seront certainement ravis de la formation du dernier studio Deep Silver et auront hâte d’en apprendre davantage au fur et à mesure que la franchise progressera.«. Cela a été commenté par le PDG de la marque et du marketing chez Deep Silver, Paul Nicholls.

L’ancien père de la légendaire Nintendo 64 GoldenEye 007 et Perfect Dark, David Doak, est également impliqué dans le retour de TimeSplitters. La route a été difficile pour cette équipe anglaise chevronnée qui a été rachetée par Crytek il y a plus de dix ans. À ce stade, ils sont devenus connus sous le nom de Crytek UK.

Ce fut une période difficile pour le studio, qui a ensuite travaillé sur deux jeux Star Wars annulés, dont Star Wars Battlefront 3.