Habemus multivers de Spider-Man: quelles implications toutes les versions du héros doivent-elles être possibles dans le futur du MCU

Dès l’annonce même du titre du deuxième film ‘Doctor Strange’, Il était clair qu’il y avait un nouvel élément dans le MCU à prendre en compte avec les films à venir: les multivers.. ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ montre clairement que cette possibilité que DC a toujours réussi à donner de la cohérence à ses univers sur papier (le tuer, le ressusciter, le reformuler) et sur le film (ce n’est pas dit ouvertement, mais la possibilité d’un multivers dans celui où coexistent le Joker de Joaquin Phoenix et le Joker de Jack Nicholson) est trop juteux pour le laisser s’échapper.

Mis à part le titre du nouveau film Doctor Strange, quelques détails récents concernant le MCU ont remis la possibilité sur la table. Tout d’abord, l’annonce que Jamie Foxx incarnerait à nouveau Electro, le méchant de Spider-Man qui a déjà donné vie à ‘The Amazing Spider-Man 2’. Qu’est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un univers où Andrew Garfield est toujours Spider-Man?

Toutes les itérations de Spider-man sont de facto MCU. – NOS ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 23 novembre 2020

Et d’un autre côté, Scott Derrickson, directeur du premier ‘Doctor Strange’, et du second jusqu’à sa retraite en raison de différences créatives avec Marvel, a tweeté, en réponse à une question directe de Duncan Jones à ce sujet, que « All Les itérations de Spider-Man font partie du MCU de facto. » C’est Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland sont également de véritables incarnations de Spider-Man dans un univers commun.. C’est une conjecture que les fans tournent autour, à travers des mèmes et des montages photo, depuis des années.

Les possibilités du multivers

Bien sûr, il y a des nuances. Par exemple…Qu’en est-il de Miles Morales du film qui, oui ou oui, a soulevé les multivers comme un fait, ‘Spider-Man: un nouvel univers’? Puisqu’il n’est pas produit par Disney, en tient-on compte? Le fait est que le fabuleux film d’animation écrit par Phil Lord est peut-être l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, précisément à cause de la façon dont il a utilisé le concept du multivers allant au-delà du service aux fans (ce Spider-Man Noir joué par Nicolas Cage), pour donner de la cohérence à l’idée de super-héros.

De cette façon, nous avions la meilleure version possible du trope usé du vieux héros fatigué abandonnant son manteau à un successeurVoici un arrière-plan de Peter Parker d’un autre multivers qui donne les tutoriels de base sur les arachnides à Miles Morales qui est la version littéralement miniature d’un Spider-Man plus expérimenté. C’est juste un détail qui montre à quel point le multivers ouvre des possibilités narratives intéressantes pour les super-héros, au-delà du coup de coude nostalgique.

N’oubliez pas que Spider-Man est à la fois un héros qui, à l’instar des grandes icônes de Marvel, a subi peu de changements: l’uniforme est le même des années soixante, au même titre que son identité secrète traditionnelle, Peter Parker. Mais en même temps, il est particulièrement perméable à certains changements qui ont eu un impact profond sur son histoire., et ils n’ont pas été considérés comme de simples virages opportunistes. Un exemple classique: le costume noir, une innovation esthétique qui a fini par devenir l’un de ses ennemis les plus emblématiques, Venom.

En d’autres termes, il a une identité très définie et reconnaissable dans ses différentes incarnations (Miles Morales reprend une bonne partie des tics adolescents de Peter Parker) et en même temps est parfaitement identifiable dans chacune d’elles. Cela fait de Spider-Man, peut-être, le meilleur héros possible pour expérimenter le multivers.: La présence de Doctor Strange comme point d’entrée possible à cette possibilité est intéressante, car les deux personnages ont souvent interagi dans différents films MCU.

N’oublions pas que le Multivers pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les prochaines phases du MCU, qui n’a pas encore révélé (et prendra du temps pour le faire) son noyau narratif, tout comme les Infinity Stones l’étaient dans les premières phases. Un récit multidimensionnel est-il possible dans lequel Ne regardons pas seulement les incarnations précédentes des héros, mais la possibilité de revenir en arrière sur certaines questions que nous prenons déjà pour gravées dans la pierre, comme les deux derniers films Avengers?

Il n’est guère possible – en raison de l’âge des acteurs, des contrats, etc … c’est-à-dire en raison de problèmes de répartition – de la même manière qu’il est peu probable que nous voyions dans le MCU un mépris multidimensionnel du style des crossovers The CW avec vos héros DC, où ils comprennent très bien que les incarnations précédentes de héros est une autre façon de dire «différentes productions audiovisuelles inspiré par les héros. »Il est donc douteux que nous verrons le Spider-Man de Toei ou le Canon dans cette possible régurgitation des héros arachnides, mais l’espoir est la dernière chose qui se perd.