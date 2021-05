Gymnaste olympique et maman de 2 enfants pour son retour inspirant à 32 ans: «  Vas-y  »

L’année où l’ancienne gymnaste olympique Chellsie Memmel est devenue la championne du monde du concours multiple, bon nombre de ses concurrents actuels venaient de naître.

La mère de deux enfants de 32 ans est sortie de sa retraite après neuf ans pour briser les stéréotypes dans un sport où les athlètes atteignent souvent leur apogée à l’adolescence, et pour prouver qu’elle peut encore concourir à un niveau élevé sans entraînement sans fin et exténuant.

Elle espère que son voyage envoie un message à d’autres qui ont peut-être renoncé à un rêve ou pensent que leur temps sous les projecteurs est passé.

«Allez-y», a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie et Hoda Kotb AUJOURD’HUI mardi. «C’est tout pour moi dans ce voyage de déterminer ce que je peux faire, ce que je peux me pousser à faire juste par amour de le faire.

« Et je pense vraiment que nous sommes généralement les seuls à nous retenir. Ce n’est pas quelqu’un d’autre. Il y a des attitudes sur les choses ou certaines attentes selon lesquelles on ne peut pas faire les choses quand on arrive à cet âge, mais finalement j’ai l’impression que nous nous avons tendance à nous retenir parce que nous écoutons cela, alors allez-y. «

Chellsie Memmel joue à la poutre lors de l’US Classic à Indianapolis le 22 mai. Kyle Okita / CSM / Shutterstock

La médaillée d’argent olympique a participé à la Classique américaine à Indianapolis le week-end dernier, marquant sa première compétition depuis sa retraite en 2012. Elle a marqué un 13,750 au saut et s’est remise d’un léger trébuchement à la poutre pour un 11,800.

La performance a montré qu’elle pouvait encore défier les gymnastes de la moitié de son âge.

« J’ai eu quelques jours pour tout prendre en compte, et cela me semble encore un peu surréaliste, comme si je n’arrive pas à croire que je viens de concourir », a-t-elle déclaré.

Lors d’une compétition où la superstar de 24 ans Simone Biles a continué à repousser les limites du sport, Memmel a montré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un âge de retraite strict.

Memmel faisait partie de l’équipe olympique américaine qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et a été championne du monde du concours multiple en 2005. Elle était restée connectée au sport en tant que juge après sa retraite, mais a décidé qu’elle voulait prendre une autre fissure à la compétition à un niveau élevé.

Elle a dit AUJOURD’HUI qu’elle avait décidé de recommencer à s’entraîner l’année dernière pendant la pandémie, en documentant le voyage sur sa chaîne YouTube. Son père, Andy Memmel, un ancien gymnaste collégial qui l’a entraînée quand elle était jeune, est retourné l’entraîner au gymnase de la famille à Berlin-Ouest, Wisconsin.

Au départ, dit-elle, c’était juste un moyen de rester en forme.

« Et donc j’ai commencé à faire de plus en plus de gymnastique et à voir ce que mon corps pouvait faire », a-t-elle déclaré. «Est-ce que je peux gérer ça, puis-je faire certaines des compétences que j’utilisais auparavant, et ensuite c’était comme, est-ce que je peux repousser les limites et apprendre certaines compétences? Et ça n’arrêtait pas de se produire, et je continuais juste d’avoir tellement amusant que j’ai continué. «

Son ancienne coéquipière et analyste NBC actuelle, la médaillée d’or Nastia Liukin, 31 ans, a applaudi ses efforts sur Twitter en disant que Memmel «inspire le monde entier».

«On nous a inculqué en quelque sorte que vous atteigniez votre apogée quand vous aurez 16 ans», a déclaré Liukin AUJOURD’HUI mardi. « Et donc maintenant de pouvoir la voir, et d’être de l’autre côté des choses aussi, ça m’a inspiré de voir qu’elle n’a pas de limites. »

Memmel a également reçu beaucoup d’aide et de soutien de son mari, Kory, et de ses enfants Dashel, 6 ans, et Audrielle, 3 ans.

« J’ai l’impression que tout le monde disait: » Tu devrais concourir, tu pourrais concourir « , et j’étais un peu celle qui me traînait un peu les pieds », a-t-elle déclaré. «C’est un gros engagement, et je sais à quel point il est difficile de s’entraîner et de concourir, mais (mon père) était à bord, ma famille était à bord, mon mari, tout le monde était à bord, alors ils attendaient juste que je sois comme , ‘Très bien, faisons-le.’ «

Elle s’entraînait 15 heures par semaine, contrairement à l’horaire exténuant auquel adhèrent de nombreuses gymnastes de haut niveau.

« Je veux juste faire passer ce message à tous ceux qui pensent avoir manqué leur chance ou n’ont pas eu la chance de l’essayer ou qui voulaient retourner à leur sport même juste pour le plaisir, personne ne devrait vous arrêter, » a-t-elle déclaré à NBC Sports après la rencontre. « Ne te retiens pas. »

Memmel attend maintenant avec impatience les championnats américains de la semaine prochaine à Fort Worth, au Texas, suivis des essais olympiques américains à St. Louis à la fin du mois de juin.

Bien qu’elle soit loin de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, elle a dit qu’elle se serait moquée de quiconque lui aurait dit il y a un an que ce serait même une possibilité.

Alors pense-t-elle qu’elle peut se qualifier?

« Parfois oui, parfois non parce que je sais à quel point il est difficile de faire partie de cette équipe, je connais le talent que nous avons dans ce pays », a-t-elle déclaré. « Je sais combien il y a d’autres bons gymnastes, donc j’ai juste cette grande appréciation pour tous ceux qui s’entraînent, donc je sais que ce sera une bataille. »