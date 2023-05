Gwyneth Paltrow révèle ouvertement qui est le meilleur au lit : Ben Affleck ou Brad Pitt

in

Supplémentaire

L’actrice a révélé lequel de ses deux ex-partenaires était le plus intime.

©Getty ImagesGwyneth Paltrow a révélé qui est le meilleur au lit, si Brad ou Ben

L’actrice Gwyneth Paltrow a fait une visite dans le passé en se rappelant comment certains de ses ex-partenaires et les uns les autres ont été a mentionné Ben Affleck et Brad Pitt, révélant qui est le meilleur au lit et même donner d’autres détails sur leurs anciennes relations.

L’actrice de Hombre de Hierro et se7en est allé à podcast Appelle son papa où il a raconté comment il avait rencontré Pitt dans le film de 1995 Sept, avec qui il dit avoir eu « un coup de foudre ». Paltrow et Pitt se sont fiancés plus tard, bien qu’en 1997, ils se soient séparés sans atteindre l’autel.

Lors de sa rupture avec Pitt, Gwyneth a déclaré qu’elle avait beaucoup de travail personnel à faire et qu’elle avait l’impression de ne pas s’être retrouvée avant d’avoir atteint la quarantaine.. Concernant la séparation, elle a souligné à quel point c’était difficile pour elle même si « c’était la bonne chose à faire à l’époque ».

Gwyneth a eu d’autres rôles au cinéma, notamment Shakespeare amoureuxoù elle a travaillé avec Ben Affleck, avec qui elle a eu une relation intermittente, entre 1997 et 2000.

+ Qui est le meilleur au lit, Ben Affleck ou Brad Pitt ? Ceci dit Gwyneth Paltrow

Après qu’on lui ait demandé qui était le meilleur embrasseur et le meilleur au lit, Paltrow n’a retenu aucune opinion : « Avec Brad j’avais une espèce d’alchimie importante, comme l’amour de ta vie, à cette époque« , à propos de la relation avec Affleck au lit a déclaré: « Ben était techniquement excellent« .

Gwyneth a réaffirmé ces réponses lors du jeu « épouser, tuer ou baiser » dans lequel une seule personne est choisie pour chaque catégorie. Pour l’option de se marier, Gwyneth a choisi son ex-mari Chris Martin pour le podcast, qu’elle a dit qu’elle se remarierait parce qu’elle avait ses enfants avec lui. Sur qui « tuer » Paltrow a choisi Brad et avoir des relations sexuelles avec Ben Affleck.

