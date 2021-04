Gwyneth Paltrow révèle la réaction de maman Blythe Danner aux produits controversés de Goop

Le dernier best-seller de l’empire Goop lifestyle de 250 millions de dollars de Gwyneth Paltrow est un autre qui fait rougir sa célèbre mère.

Paltrow, 48 ans, a fait la lumière sur AUJOURD’HUI jeudi sur la façon dont sa mère, Blythe Danner, 78 ans, réagit à des produits comme les œufs de jade vaginaux, une bougie « This Smells Like My Vagina » et maintenant un vibromasseur qui s’est rapidement épuisé dans le magasin Goop. .

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

« Est-ce que ta mère a toujours dit: ‘Gwyneth, je ne peux pas -« , ​​demanda Savannah Guthrie à Paltrow.

« Toujours, » répondit-elle.

La star de « Meet the Parents » est connue pour sa classe et sa grâce à l’écran, mais Paltrow note que « même les vraies femmes ont aussi de la sexualité » en ce qui concerne les produits Goop.

Il est logique pour Paltrow que les vibrateurs soient désormais l’un des best-sellers de l’entreprise.

«D’une certaine manière, je ne suis pas surprise», a-t-elle déclaré. « Ecoutez, je pense que notre sexualité est une partie si importante de qui nous sommes. Et, vous savez, même le fait, si vous y réfléchissez, nous sommes à la télévision du matin. Donc nous ne pouvons pas parler de plaisir féminin.

« Mais cela vous donne en quelque sorte un aperçu de la façon dont, culturellement, c’est toujours tabou. Et l’une des choses auxquelles nous croyons vraiment chez Goop est d’éliminer la honte de ces sujets. »

Alors que sa mère est occupée à rouler des yeux sur certains des produits de Goop, la fille de Paltrow, Apple, 16 ans, en fait la promotion comme la dernière «lotion éclat» de la société.

En rapport:

«Elle faisait donc en quelque sorte partie du processus de développement du produit», a déclaré Paltrow. «Et pour que quand il est sorti, je me suis dit: ‘Oh, mon Dieu, devrais-je la laisser être sur la photo ou pas?’ Parce qu’elle voulait être sur la photo. Nous avons donc décidé de la laisser faire. «

Apple s’est amusé à faire rôtir sa mère par TikTok alors que Paltrow met «ses millions de produits GoopGlow pour sa peau éclatante».

« C’est ce qu’elle fait tout le temps », a déclaré Paltrow à Savannah. « C’est ce que je vous disais. Constamment. »

Malgré la torréfaction occasionnelle, Paltrow a profité de son temps supplémentaire à la maison avec sa fille et son fils Moses, 15 ans, pendant la pandémie.

«Ça a été le meilleur», dit-elle. « Il y a des doublures argentées profondes vraiment significatives de ces 12 mois de folie. Et cette période avec les enfants a été définitivement en tête de liste. »