Gwyneth Paltrow est ouvert au retour de Pepper Potts dans le MCU, mais à une condition

Gwyneth Paltrow n’est intéressant que dans un retour limité dans l’univers cinématographique Marvel. L’actrice de Pepper Potts avait précédemment laissé entendre qu’elle en avait fini avec le MCU en 2019 lorsque Avengers: Fin de partie est sorti en salles. Paltrow avait un rôle élargi dans le film massif, qui la voyait dans le costume de sauvetage des bandes dessinées, amenant de nombreux fans de MCU à se demander si Pepper Potts allait apparaître dans plus de films sur la ligne. Cependant, en 2019, Paltrow a déclaré: « Je suis un peu vieux pour porter un costume et tout cela à ce stade », interrogé sur un retour potentiel. L’actrice a également pris la décision de s’éloigner de la plupart des rôles d’acteur, pas seulement des rôles de Marvel.

Deux ans après elle Avengers: Fin de partie commentaires, Gwyneth Paltrow a changé sa mélodie sur un éventuel retour de MCU. « Je pense que si c’était une petite partie que je pourrais faire en un jour ou deux, je serais bien sûr ouvert à cela », a déclaré Paltrow dans une nouvelle interview. Quant à savoir si nous verrons à nouveau Pepper Potts et la combinaison de sauvetage à l’écran, cela n’a pas encore été confirmé pour le moment. Pour l’instant, Paltrow concentre l’essentiel de son attention professionnelle sur sa marque de style de vie, Goop.

Goop a été critiqué plus d’une fois au cours des dernières années, bien que la bougie parfumée personnelle de Gwyneth Paltrow ait attiré la plupart de l’attention. Goop a également littéralement allumé un incendie dans la maison d’une femme après que ladite bougie ait commencé à lancer des boules de feu sur le tapis. En ce qui concerne le MCU, Paltrow ne semble pas vraiment en savoir beaucoup à ce sujet, ni même dans quels films elle est apparue au fil des ans.

Lors de son apparition sur Jon Favreau Le Chef Show, elle a révélé qu’elle n’avait aucune idée qu’elle était Spider-Man: retour à la maison. « Non, je n’étais pas dans Homme araignée, « dit-elle, » j’étais dans Avengers« Elle ne semblait pas non plus savoir que Samuel L. Jackson était Nick Fury, ce qui a conduit le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, à expliquer le rôle de l’acteur dans le MCU. » Je n’ai jamais lu de choses « , a déclaré Paltrow en 2019. » Mais c’est déroutant car il y a tellement de films Marvel, et pour être honnête, je n’en ai pas vu beaucoup. C’est vraiment stupide et je suis désolé, mais je suis une mère de 47 ans. «

Le MCU s’est étendu au côté télévision des choses avec WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, ce n’est que le début. Les émissions Disney + pourraient finir par donner à Gwyneth Paltrow le pouvoir de revenir en tant que Pepper Potts selon ses propres directives à un moment donné, bien qu’il ne soit pas clair si elle le fera. Pour l’instant, elle continuera à s’éloigner d’agir pour promouvoir les soins personnels à travers sa marque Goop. L’interview avec Gwyneth Paltrow a été réalisée à l’origine par People Magazine.

