Gwyneth Paltrow dit que le rôle du film Shallow Hal était un «  désastre  »

Paltrow s’est assis avec son meilleur ami et assistant Kevin Keating pour un Vidéo Netflix promouvoir Le Goop Lab, qui couvrait plusieurs sujets – dont le moins favori rôle de film .

Keating, qui avait été chargé de montrer à quel point il connaissait Paltrow dans le cadre de ‘The BFF Test ’, says dans la vidéo: « Je dirais que ce serait Peu profond [Hal]. Je ne sais pas qui vous a dit de faire celui-là, mais ce n’était pas moi.

S’adressant au magazine W en 2006, elle s’est souvenue: « Le premier jour où j’ai essayé le gros costume, j’étais dans le Tribeca Grand et j’ai traversé le hall. C’était tellement triste. C’était tellement dérangeant. Personne ne voulait me regarder dans les yeux. avec moi parce que j’étais obèse.

« Pour une raison ou une autre, les vêtements qu’ils confectionnent aux femmes en surpoids sont horribles. Je me suis senti humilié parce que les gens étaient vraiment dédaigneux. »

Le film, qui a récemment été ajouté au service de streaming Star de Disney +, a été réalisé par les frères Farrelly, connus pour leur loufoque comédies comme Bête et encore plus bête et Il y a quelque chose à propos de Marie.