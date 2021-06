Gwyneth Paltrow commente une photo d’elle avec son ex Ben Affleck

Une autre relation de Ben Affleck est de retour sous les projecteurs.

La société de Gwyneth Paltrow, Goop, a récemment publié une photo de Paltrow assis avec Affleck, avec qui elle est sortie à la fin des années 90. Sur la photo, Paltrow a l’air énervé tandis qu’Affleck se penche vers elle. Une légende sous Paltrow lit « gemini szn », alors qu’elle dit « mercure en rétrograde » sous Affleck.

« C’est la saison », a écrit Goop en légende du message.

« Oh mon dieu, les gars », a commenté Paltrow.

En plus de sortir ensemble, Paltrow et Affleck ont ​​joué dans « Shakespeare in Love » et « Bounce ». Leur romance était l’une des nombreuses relations très médiatisées pour Paltrow, qui a également été impliqué avec Brad Pitt et marié au chanteur de Coldplay Chris Martin. Paltrow et Martin ont divorcé depuis et l’homme de 48 ans est maintenant marié à Brad Falchuk.

Affleck donne à Paltrow un bisou sur la joue lors de la première en 1998 de son film « Armageddon ». Image de fil

Affleck, bien sûr, a quitté Paltrow et s’est fiancé à Jennifer Lopez avant de se marier et de divorcer plus tard avec Jennifer Garner, avec qui il partage trois enfants. Plus récemment, des rapports ont circulé selon lesquels Affleck et Lopez se sont réunis et sont à nouveau un élément après avoir été repérés ensemble dans le Montana puis à Miami après la séparation de Lopez d’Alex Rodriguez.

L’idée qu’Affleck et Lopez se soient remis ensemble a excité les fans – même le bon ami d’Affleck, Matt Damon, est d’accord avec les retrouvailles.

« C’est une histoire fascinante. J’espère que c’est vrai. Je les aime tous les deux. J’espère que c’est vrai. Ce serait génial », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI le mois dernier.

Le moulin à rumeurs a tourné plus vite après que Lopez a publié une ode à son album qu’elle a enregistré avec Affleck. Et certains fans ont été énervés le mois dernier par l’idée que « Jeopardy! » a prédit que le couple se réunirait avec un indice faisant référence à leur relation, tandis que l’équipe de baseball préférée d’Affleck, les Red Sox de Boston, est également entrée dans le vif du sujet lorsqu’elle a invité Lopez à assister à un match.

