Gwyneth Paltrow a révélé pourquoi «  une partie de l’éclat de la comédie s’est dissipée  » et qu’elle n’a pas vraiment «  aimé  » le travail

Gwyneth Paltrow s’est ouverte dans une interview sur les raisons pour lesquelles elle est «semi-retirée» de la comédie, expliquant à Sirius XM Mis en quarantaine avec Bruce la raison du déménagement. Elle a eu une carrière réussie, mais le travail n’a pas toujours été aussi satisfaisant.

Gwyneth Paltrow | VALERIE MACON / AFP via Getty Images

Gwyneth Paltrow a admis que « l’éclat du jeu s’est dissipé »

Paltrow est devenu célèbre dès le début, mais cela a également été soumis à un examen public approfondi. Paltrow a discuté avec l’intervieweur Bruce Bozzi de la façon dont le fait d’être sous le microscope a contribué à ses sentiments conflictuels à propos du jeu d’acteur. L’acteur a déclaré qu’elle était «un peu semi-retraitée» et a admis qu’elle était vraiment casanière.

Au cours de l’interview, Paltrow a expliqué comment le fait d’être sous le microscope a contribué à ses sentiments sur le théâtre.

«Je pense que lorsque vous frappez la cible quand vous avez 26 ans et que vous êtes une personne motivée par les métriques qui, franchement, n’aime pas autant jouer qu’il s’avère», dit-elle. «J’étais un peu comme, ‘D’accord, je, je ne …’ Ce n’était pas comme, j’avais l’impression que cela ne valait pas la peine d’être fait. Je me sentais en quelque sorte, eh bien, maintenant qui suis-je censé être? Par exemple, vers quoi suis-je, vers quoi je conduis?

Elle a expliqué: «Ce n’était pas conscient à l’époque.»

«Franchement, je pense qu’une partie de la brillance du jeu d’acteur s’est dissipée, vous savez, être dans un examen public aussi intense, être un enfant qui aime vivre chaque rupture sur chaque titre, comme être critiqué pour tout ce que vous faites, dites et portez…»

Paltrow a eu d’autres problèmes avec la vie d’acteur

L’acteur a découvert que la vie d’actrice n’était pas si attrayante pour elle. «Et aussi… c’est tellement transitoire, vous êtes toujours partout», a déclaré Paltrow.

«Il est difficile de planter des racines», a-t-elle poursuivi. «Je suis vraiment casanier, tu me connais. J’aime être avec mes vieux amis et cuisiner et serrer mes enfants. Comme si je ne voulais pas être seule dans une chambre d’hôtel à Budapest pendant six semaines. Genre, ce n’est tout simplement pas qui je suis.

Elle a ajouté comment toutes ces choses l’avaient affectée, ainsi que de travailler avec Harvey Weinstein sur cinq films au cours de sa carrière. «Si vous ajoutez ces choses, avec le fait que, pour être totalement franc, j’ai eu un patron vraiment difficile pendant la majeure partie de ma carrière cinématographique à Miramax.»

«Alors tu prends toutes ces choses… alors tu te dis: ‘Je ne sais pas si c’est vraiment ma vocation’, alors j’essaie toujours d’analyser ce qui vient de quoi, et tu sais, où, comment mon la vie a changé de cap », a-t-elle ajouté. «Mais je pense que le ragoût en est un gros morceau.

Gwyneth Paltrow parle de l’avenir de Goop

Au cours de l’interview, Paltrow a discuté de ce à quoi son avenir pourrait ressembler maintenant que le jeu d’acteur a pris plus de recul. Avec sa marque lifestyle Goop, il y a beaucoup de possibilités.

Elle a appelé 2020 un «humdinger pour nous les propriétaires d’entreprise», donc les plans d’affaires de Goop ont été définitivement impactés. «Normalement, nous travaillons selon un plan de deux ans. Cette année, nous avons été en quelque sorte dans le trou du renard », a-t-elle déclaré.

«Avec Goop, il y a tellement d’opportunités parce que nous sommes une marque de style de vie et que nous avons en quelque sorte la latitude nécessaire pour entrer dans de nombreux domaines différents», a poursuivi Paltrow.

Elle a également partagé certaines des leçons qu’ils ont apprises au cours de cette année unique. «Pour moi, il s’agit vraiment d’essayer d’identifier ce qui nous distingue en tant qu’entreprise, pourquoi existons-nous de manière unique dans le monde, pourquoi les gens qui nous aiment viennent à nous et quels sont les produits, à la fois numériques, physiques, qui nous pouvons apporter au monde », a-t-elle ajouté.