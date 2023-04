Gwyneth Paltrow a évoqué un possible retour chez Marvel

Marvel Poire à Lavement avec Bout Effilé 200ml

Marvel Poire à Bout Effilé est adaptée par son bout effilé à l'usage auriculaire, nasal ( ORL ) ou pour l'hygiène intime chez l'adulte et l'enfant. Elle peut être utilisée en externe pour le nettoyage des plaies. Accessoire constitué d'1 pièce, en caoutchouc souple, de forme ronde à paroi lisse, prolongée par une extrémité fine et SOUPLE servant de canule et percée d'un trou. Les poires N° 1 et N° 2 étant réservées plus particulièrement aux enfants. Les poires de 135ml et 200ml sont adaptées aux lavements vaginal et rectal.