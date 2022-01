Gwent, le jeu de cartes de The Witcher, aura un nouveau titre axé sur le mode solo

l’univers de Le sorceleur continue de se développer, car ce qui a commencé comme un mini-jeu dans »The Witcher 3: Chasse Sauvage », est devenu un jeu de cartes qui a captivé les fans du monde entier. Voici Gwent, le jeu de cartes se déroulant dans l’univers de The Witcher, qui après le spin-off »The Witcher Tales: Thronebreaker », qui reposait entièrement sur cette modalité, CD Project RED vient d’annoncer qu’il travaillait sur un nouvel opus du jeu de cartes avec un gameplay solo.

Le projet annoncé par IGN, porte le nom de code »Projet Golden Nekker » et ce sera un projet complètement indépendant, vous ne devriez donc pas avoir de copie d’aucun des autres jeux, car il sera vendu en tant que jeu complet séparé. Le but du titre sera de fournir une expérience de joueur solo captivante. Selon Pawel Burza, le responsable des communications de l’entreprise, sera quelque chose de différent destiné à ceux qui recherchent quelque chose au-dessus du multijoueur compétitif de Gwent.

Incorporé dans »The Witcher 3: Wild Hunt » sous la forme d’une série de quêtes secondaires, les joueurs ont été instantanément attirés par les mécanismes simples et attrayants de Gwent. Alors que le jeu était un supplément optionnel attaché à une expérience déjà massive, les fans ont rapidement commencé à demander une sorte de titre autonome dans la même veine que des jeux comme Hearthstone ou Magic : The Gathering Arena.

CD Projekt Red enfin annoncé » Gwent: Le jeu de cartes Witcher » en 2018 pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Cette version étendue a introduit de nouveaux archétypes de deck et de cartes, capturant les fans du jeu original et du genre en général.

Si la production se poursuit comme indiqué sur le portail, la société publierait ce nouveau à la fin de 2022, plus précisément pour octobre. Malgré tout, il faudra attendre une annonce officielle concernant toutes les informations, et ainsi découvrir ce que cette nouvelle aventure dans l’univers de ‘The Witcher a d’autre à nous offrir.