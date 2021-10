Gwendoline Christie’s Lucifer révélé dans The Sandman First Look

La prochaine série de Netflix basée sur celle de Neil Gaiman L’homme de sable romans graphiques est l’une des adaptations fantastiques les plus ambitieuses et les plus attendues à avoir été annoncée depuis longtemps, et à DC FanDome aujourd’hui, nous avons eu un premier aperçu de Game of Thrones la star Gwendoline Christie dans le rôle du Diable. Bien sûr, dans le monde de DC, le Diable est mieux connu sous le nom de Lucifer Morningstar, le personnage qui a été joué pendant de nombreuses années dans la série à succès Lucifer par Tom Ellis. Cependant, il s’agit d’une itération complètement différente du personnage, qui a été précisée par Joe Henderson, co-showrunner de Lucifer, lorsqu’il a parlé à Collider plus tôt cette année.

« Comme, une chose, c’est une actrice incroyable. D’autre part, elle apportera un ton complètement différent au personnage. Et le personnage dans Marchand de sable est un personnage tellement différent, je pense que lancer quelqu’un qui a une énergie tellement différente… Je pense que c’est tout simplement génial. Je meurs d’envie de voir la première photo d’elle en personnage. Je ne pourrais pas être plus heureux. »

Eh bien, il sera sans aucun doute heureux maintenant, avec la première affiche de DC FanDome mettant en vedette le personnage qui arrive aujourd’hui et donne un aperçu clair de cette nouvelle version de Lucifer, avec des cheveux blancs et, comme on le voit dans une deuxième affiche, des ailes aussi noires que péché. Comme beaucoup de castings dans la première adaptation à l’écran du travail épique de Gaiman, la vision de Christie sur Lucifer est celle sur laquelle les fans auront leur mot à dire pour le meilleur ou pour le pire, et il y avait quelques-uns désireux de faire connaître leurs sentiments sur Twitter lorsque les premières images chuté.

« Bon sang, elle a l’air si éthérée et oserais-je le dire… très très jeune sur cette photo ! a déclaré un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Je préfère ce Lucifer à l’autre mec de cette série … ». En ce qui concerne « l’autre mec », il y avait au moins une personne qui n’était peut-être pas tout à fait prête à abandonner l’autre version de Lucifer, postant une photo de Tom Ellis et commentant « Je préfère ce gars ». Eh bien, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Bien sûr, la série de Lucifer était une adaptation lâche du personnage présenté dans Marchand de sable, qui a renoncé au règne de l’Enfer pour ouvrir une boîte de nuit à Los Angeles, mais avec cette adaptation de Sandman, il est clair qu’il y a un retour au look original du personnage, qui s’inspirait de l’icône de la musique David Bowie.

En janvier, Gaiman a expliqué dans un article sur Tumblr pourquoi Christie reprenait le rôle de Lucifer pour la nouvelle distribution et qu’il n’était pas remis à Tom Ellis. En réponse à un fan remettant en question le choix du changement, Gaiman a écrit : « La théologie et la cosmogonie de Lucifer sont très éloignées de celles de Sandman. , si vous voyez ce que je veux dire. Il semblait plus facile et plus amusant que la version Sandman de Lucifer soit, eh bien, beaucoup plus proche de la version Sandman de Lucifer. «

Gaiman a également expliqué pourquoi cette itération de Lucifer était échangée entre les sexes pour la nouvelle série, et tout se résumait à mettre à jour les histoires vieilles de plusieurs décennies pour le public moderne. Dans une interview avec ComicBook.com, l’auteur a déclaré: « Pour Netflix en ce moment, les gens ont essayé de faire des films et des adaptations télévisées pendant 30 ans, et ont activement essayé de les faire pendant 25 ans, et ils n’ont jamais travaillé », a poursuivi Gaiman. , faisant référence au long voyage de Sandman vers l’action réelle.

« Et ils n’ont jamais fonctionné à cause de tous les effets spéciaux et de ce qui serait nécessaire pour faire les effets spéciaux. Ils n’ont jamais fonctionné parce que vous faisiez quelque chose d’adulte. Les gens écrivaient des scripts de film Sandman, et ils disaient: » Mais c’est un R film classé, et nous ne pouvons pas avoir de films classés R à 100 millions de dollars. Donc, cela n’arriverait pas. Vous deviez arriver à un monde dans lequel la narration longue est un avantage plutôt qu’un inconvénient. Et le fait que nous ayons soixante-quinze numéros de Sandman plus – essentiellement, 13 livres complets – – la valeur du matériel, est une très bonne chose. Ce n’est pas un inconvénient. C’est de notre côté. Et le fait que nous soyons dans un monde dans lequel nous pouvons prendre des choses qui n’existaient que dans la bande dessinée, et qui peuvent maintenant exister en réalité. »

L’homme de sable sera diffusée sur Netflix dans le courant de 2022. Une bande-annonce a déjà été publiée lors de l’événement TUDUM de Netflix.

