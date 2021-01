Gwendoline Christie rejoint l’émission télévisée The Sandman de Netflix

Le Trône de Fer La star Gwendoline Christie aurait été choisie pour l’adaptation de Netflix de Neil Gaiman L’homme de sable dans un rôle inconnu. Bien qu’il n’ait pas été révélé qui Christie jouera dans la série à venir, deux personnages principaux de l’histoire, Désir et Mort, n’auraient pas encore été choisis. Sur la base des deux personnages et de la façon dont ils apparaissent dans le matériel source, Desire, le troisième plus jeune des Endless et le jumeau de Despair, est le candidat beaucoup plus probable.

Gwendoline Christie est surtout connue pour son rôle de la féroce guerrière Brienne de Tarth dans HBO’s Le Trône de Fer, ainsi que jouer à Captain Phasma dans Disney’s Guerres des étoiles trilogie. Un rôle dans L’homme de sable ne serait pas la première incursion de Christie dans l’œuvre de l’écrivain et créateur Neil Gaiman, ayant déjà prêté sa voix sur l’adaptation radio de son roman Le dormeur et la broche.

La prochaine série Netflix devrait être basée sur le roman graphique fondateur de Neil Gaiman L’homme de sable, qui a été initialement publié pour 75 numéros de 1989 à 1996. L’histoire de L’homme de sable suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus (entre autres noms), une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Il est l’un des sept Endless, l’autre Endless étant Destiny, Death, Desire, Despair, Delirium, anciennement Delight et Destruction. L’homme de sable est une histoire sur le pouvoir des histoires et comment elles peuvent évoluer, et comment Morpheus, le Seigneur des rêves, est capturé et apprend par la suite que le changement est souvent inévitable.

Selon Netflix, L’homme de sable sera «un riche mélange de mythe moderne et de fantaisie sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués, le Sandman suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare le cosmique et l’humain. erreurs qu’il a faites au cours de sa vaste existence. «

Le tournage de la série a commencé vers la fin de l’année dernière, avec Gaiman confirmant que les caméras tournaient maintenant, et taquinant que les annonces de casting étaient imminentes. Bien qu’aucune annonce officielle de casting n’ait encore été faite, des rapports récents ont affirmé que la série était sur le point de signer l’acteur britannique Tom Sturridge en tant que personnage principal, Dream. Apparemment, Sturridge aurait auditionné pour le rôle plus tôt dans l’année et battu Poldark’s Tom York et Merlin Colin Morgan.

Au-delà de la piste, des rumeurs récentes ont également suggéré que Les jeux de la faim star Liam Hemsworth et Choses étranges La star Dacre Montgomery était recherchée pour jouer l’un des principaux méchants de la pièce, The Corinthian, l’une des nombreuses créations cauchemardesques de Dream.

Neil Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif de la série aux côtés de David S.Goyer, les deux co-écrivant également la série avec Wonder Woman l’écrivain Allan Heinberg. Plus tôt cette année, la série a ajouté Miroir noir directeur de la photographie George Steel, et Miroir noir et Sherlock réalisateur Toby Haynes à la liste prometteuse. La première saison comprendra 11 épisodes et couvrira le premier L’homme de sable roman graphique, « Preludes & Nocturnes ». Aucune date de première pour The Sandman n’a encore été annoncée par Netflix. Cette nouvelle nous parvient grâce à Discussing Film.

Sujets: Sandman, Netflix, Streaming