Gwendoline Christie espère reprendre le rôle de Game of Thrones dans la série Jon Snow

Il a été rapporté récemment qu’un Jeu des trônes La série de suites est en cours de planification avec Kit Harington sur le point de jouer. La série se concentrerait sur Jon Snow de Harington dans les années suivant la dernière saison de Jeu des trônes, et cela signifie que ceux qui ont réussi à survivre à la série pourraient potentiellement apparaître dans le spin-off. Cela inclurait Gwendoline Christiequi a brillé dans la série originale dans son rôle populaire de Brienne de Tarth.

À partir de maintenant, la série Jon Snow, actuellement surnommée Neiger, en est encore à ses balbutiements et n’a pas été officiellement éclairé par HBO. Cela ne permet pas de savoir qui pourrait apparaître dans la série au-delà de Harington, car il est le seul acteur confirmé pour le moment. Mais s’il y a une chance pour Brienne de Tarth de faire une apparition, vous pouvez compter sur Christie pour être là. Dans une nouvelle interview avec Collider, Christie a expliqué pourquoi elle avait toujours autant d’amour pour son personnage et ce qu’elle signifiait pour la télévision.

« J’aime vraiment ce personnage aussi. Je ne cesserai jamais d’être reconnaissant d’avoir l’opportunité de la jouer. Je ne le ferai vraiment pas. C’était vraiment l’opportunité d’une vie. C’était incroyable. J’adorais le personnage, et il est né à un moment de ma vie, car mon développement de ce que je voulais faire artistiquement était d’exprimer quelque chose sur l’expérience que j’avais eue dans la vie qui me semblait assez niche, mais qui concernait simultanément le très expérience humaine et relatable d’être un étranger. J’avais aussi l’impression que nous n’avions jamais vu une femme comme ça à la télévision, ou beaucoup dans le divertissement, auparavant. Ce que j’aimais chez Brienne, c’est qu’elle était capable de surmonter ses circonstances et souvent de triompher. L’idée de cette personne marginalisée triomphant était glorieuse. »

Gwendoline Christie est ravie du spin-off de Jon Snow

Christie a poursuivi en expliquant à quel point elle était heureuse de voir autant de soutien des fans pour la suite de la série. Elle note à quel point elle s’est occupée depuis Jeu des trônes terminée, mais

« J’adore le son du spin-off de Jon Snow. Vraiment. J’ai adoré regarder la série aussi. C’est très surprenant de ressentir cette vague d’intérêt que les gens sont toujours aussi investis et que l’amour est toujours aussi réel. Je pense que beaucoup de gens Je pense qu’ils aimeraient voir cette histoire continuer. Je suis énormément investi pour jouer des rôles très différents maintenant et être poussé et devenir un meilleur acteur, me développer en tant qu’acteur et travailler avec des auteurs. Il y a tellement de réalisateurs que j’aimerais travailler avec, et je veux créer différents types de travail. C’est mon objectif. Cependant, je ne cesserai jamais d’aimer Brienne de Tarth, et je ne cesserai jamais de m’intéresser à elle.

Dans une interview séparée avec Newsweek, Christie a en outre précisé qu’elle serait prête à reprendre le rôle. Elle a expliqué comment elle « savourerait » toute chance de revenir à ce rôle si l’occasion se présentait.

« Brienne de Tarth est incroyablement proche de mon cœur, et je serais ravie de toute occasion de la revoir. Je crois qu’elle perdure. »

Christie a laissé comme un « peut-être » qu’elle apparaîtrait dans la série Jon Snow. Sur son propre spin-off potentiel de Brienne of Tarth, Christie a ajouté: