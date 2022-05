Gwen Stefani tease son retour dans « The Voice » pour la saison 22

L’équipe Gwen Stefani est de retour sur « The Voice » pour la saison 22. La chanteuse a teasé son retour au concours de chant dans une vidéo TikTok publiée vendredi.

« #Duet ceci si vous allez être coach sur #TheVoice cet automne », Stefani, 52 ans, a légendé son clip. La vidéo montre Stefani en jeans et un vert citron avec un sweat à capuche court noir, alors qu’elle, John Legend et son mari, Blake Shelton, chantent « Grace Kelly » de Mika.

Le compte rendu de l’émission a confirmé la nouvelle en commentant : « L’ÉQUIPE GWEN EST DE RETOUR ! » La page TikTok de NBC a également écrit: « Bienvenue, Team Gwen! »

Avec le retour de Stefani, Legend et Shelton en tant qu’entraîneurs, le compte TikTok « The Voice » a également commenté : « Qui est le dernier entraîneur ? » Les fans devront attendre et voir.

La saison 21 a présenté Shelton, Legend, Kelly Clarkson et Ariana Grande comme entraîneurs. Clarkson a remporté sa quatrième victoire lorsque le trio folk américain Girl Named Tom a été couronné vainqueur.

Stefani a fait ses débuts dans « The Voice » lors de la septième saison de l’émission en 2014. Elle est apparue pour la dernière fois dans l’émission en tant qu’entraîneur lors de sa 19e saison en 2020, où elle a remporté le concours avec son concurrent Carter Rubin.

La chanteuse « Hollaback Girl » a rencontré Shelton lors de l’émission. Les deux se sont mariés en 2021. L’animateur de « The Voice » et Carson Daly d’AUJOURD’HUI ont célébré leur mariage.

Stefani a expliqué pourquoi Daly était le choix parfait pour leur journée spéciale lors d’une interview en mars sur « Jimmy Kimmel Live ».

« J’ai juste eu l’idée de Carson parce qu’il est la seule personne que nous connaissons tous les deux si bien et que nous avons connue au fil des ans », a-t-elle déclaré à Jimmy Kimmel. « Il allait être prêtre à un moment donné, tu vois ce que je veux dire ? Il est catholique, donc nous avions ça ensemble.

Stefani a été soulagé lorsque l’ancien hôte de « TRL » a accepté.

« Immédiatement, il a dit : ‘Allons-y !’ Il était tellement dedans. Donc, c’était un grand soulagement et (il) a pris ça très au sérieux. Nous avons parlé avec son prêtre avec qui il traîne à New York », a-t-elle poursuivi. « C’était tout un processus. C’était vraiment beau, parfait, incroyable.

