Gwen Stefani revient sur la scène musicale avec « Let Me Reintroduce Myself »

Gwen Stefani a surpris ses fans aujourd’hui en sortant un nouveau single sous le titre de «Laisse-moi me réintroduire« , Qui marque la première sortie musicale de la chanteuse après la première de son album »Voici à quoi ressemble la vérité”En 2016, présentation d’une chanson avec de fortes influences sur la musique Reggae

Le thème produit par Luke Niccoli pendant la pandémie il a une collaboration du compositeur Ross Golan, qui est connu dans l’industrie pour son travail avec Justin Bieber, Rose ou 5 secondes d’été, présentant à l’artiste une nouvelle fasceta musicale qui montre qu’elle a le même talent avec lequel elle a captivé le public avec «Amour, Ange, Musique, Bébé« Il y a 16 ans.

« La recette simple pour tirer le meilleur parti de moi, des ingrédients du terroir, c’est ce qui vous a fait chier avec moi », dit l’artiste au début de la chanson ».

Par une déclaration, Stefani exprimerait son grand accord avec le style de la chanson, s’assurant qu’il cherchait à créer un thème amusant avec un sentiment nostalgique en recourant à ses racines musicales telles que le reggae ou le ska. «Je suis toujours la même, mais voici quelque chose de nouveau au cas où tu aurais envie d’entendre un peu plus de moi», soulignait-elle.

Bien qu’il s’agisse de la première sortie traditionnelle lancée par Stefani depuis 2016, rappelons qu’en 2017 la chanteuse sortira un album de Noël sous le titre de «Vous le faites sentir comme Noël», Qui cette année a reçu un traitement dans une nouvelle édition de luxe.

La chanteuse aurait également fait l’actualité en octobre dernier, après avoir repris les chansons « Ne parle pas« Y »Toiles d’araignée« De son ancien groupe Sans aucun doute et les a transformées en chansons country lors d’un sketch pour le spectacle « Le spectacle de ce soir » avec Jimmy Fallon.

Lors de votre présentation avec Tomber sur, le lancement fictif de «Gwen Gone Country», Dans laquelle le Californien a adopté une pose et un style similaires à ceux de la légende country Dolly Parton, interprétant ses chansons les plus célèbres de l’album « Royaume tragique« , Ajout au répertoire de son single hip hop »Fille Hollaback».