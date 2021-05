Gwen Stefani répond aux revendications d’appropriation culturelle à son encontre

Pendant de nombreuses années, lors de sa présence dans l’industrie musicale américaine, Gwen Stefani a été la cible d’accusations pour « appropriation culturelle » présumée en raison du partenariat artistique que la chanteuse a formé avec le groupe de danse « Harajuku Girls », qui apparaît dans de nombreux leurs clips vidéo et leurs performances en direct.

Stefani a été maintes fois soulignée comme s’étant appropriée la culture sud-asiatique, la culture noire et la culture africaine, en plus de perpétuer des stéréotypes sur la culture amérindienne, ce qui a suscité une certaine controverse tout au long de sa carrière.

Pendant une grande partie de sa carrière solo, Gwen Stefani a reçu des critiques pour les tenues qu’elle portait pendant son temps en tant que juge sur «The Voice» pour s’être approprié des éléments de la culture noire, une accusation qui s’étend à certaines de ses vidéos.

Lors de la promotion de «Love, Angel, Music, Baby», son premier album solo, Stefani avait l’habitude d’apparaître accompagnée dans ses vidéos et ses performances live avec un groupe de danseuses japonaises connues sous le nom de «Harajuku Girls». Le nom Harajuku serait utilisé par la chanteuse dans certaines de ses lignes de parfums et de vêtements.

Dans une discussion récente avec Paper, Gwen Stefani a noté qu’elle avait une « fascination profonde » pour le Japon et qu’elle était inspirée par sa culture, déclarant que les paroles de « What You Waiting For? » Il parle de son amour pour le pays et de son désir de revenir le visiter.

Je ne pourrais jamais avoir de danseurs avec No Doubt. Je n’ai jamais eu de changement de costume. Je ne pourrais jamais faire ces choses amusantes pour les filles que j’ai toujours aimé faire.

Stefani dit que n’ayant jamais assez de temps pour passer du temps avec d’autres filles, elle a décidé d’avoir un groupe qui était japonais, car ce sont les filles qu’elle aime et avec qui elle aime passer du temps.

Le mois dernier, Gwen Stefani s’est associée à Saweetie pour sortir une version renouvelée de son nouveau single «Slow Clap», une chanson avec de fortes influences sur la musique reggae et qui est la deuxième qu’elle sort après une longue absence de la scène musicale. La chanson serait co-écrite avec l’auteur-compositeur / producteur Ross Golan et l’auteur-compositeur Luke Niccoli.