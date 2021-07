Gwen Stefani publie une nouvelle photo du mariage avec Blake Shelton 2 semaines après la cérémonie

Félicitations à Blake Shelton et Gwen Stefani pour deux semaines de bonheur conjugal !

Pour marquer l’occasion dimanche, 15 jours après que la chanteuse country et l’ancienne chanteuse de No Doubt se soient mariées, Stefani a partagé une nouvelle photo de leur mariage sur Instagram.

« Joyeux anniversaire de 2 semaines ️ », a-t-elle légendé la photo en noir et blanc, qui la montre avec Shelton dos à la caméra alors qu’ils se tiennent au bout de l’allée en regardant Carson Daly d’AUJOURD’HUI, qui a officié la cérémonie.

Le mariage a eu lieu le 3 juillet au ranch Shelton’s Oklahoma avec environ 40 invités, famille immédiate et amis, dans une chapelle qu’il avait construite pour leur grand jour. Alors que Shelton portait un jean, Stefani portait une robe Vera Wang personnalisée, qui honorait ses trois enfants, Kingston, 15 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, 7 ans, avec son ex-mari Gavin Rossdale. Son voile était brodé à la main avec les noms de ses fils, ainsi que le nom de Blake et le sien. Le créateur a décrit le reste de la robe comme « une robe en georgette de soie blanche et en tulle roulée à la main avec un décolleté plongeant et un dos coupé ».

Carson a qualifié la cérémonie de « mélange parfait de country et de glamour » lorsqu’il en a parlé aujourd’hui plus tôt ce mois-ci.

« C’était incroyable de faire partie d’un moment aussi important de leur vie », a-t-il ajouté. « La meilleure façon de le décrire est que c’était parfaitement eux – tout le week-end et le mariage lui-même. C’était aussi élégant, raffiné et cool que Gwen, et c’était aussi campagnard et amusant que Blake.

« Ils forment une paire improbable », a-t-il poursuivi. « C’est comme si vous associez un délicieux poulet frit à une coupe de champagne. Sur le papier et sur le menu, cela ne semble pas fonctionner, mais cela fonctionne. C’est de la nourriture réconfortante avec classe. Et tout le monde s’enracine pour ça.

Les jeunes mariés se sont rencontrés en 2014 alors qu’ils étaient tous les deux entraîneurs sur « The Voice » de NBC et ont confirmé leur relation en 2015. Ils ont annoncé leurs fiançailles en octobre et, au moment de leur mariage, ils se fréquentaient depuis plus de cinq ans.