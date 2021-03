Gwen Stefani parle de la maternité: «  Tellement de culpabilité tout le temps  »

Gwen Stefani a parlé franchement de l’expérience «vraiment incroyable mais vraiment difficile» d’être maman.

La chanteuse, 51 ans, s’est ouverte sur les joies et les défis de la parentalité sur le podcast de DJ Khaled, «The First One».

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

«Je ne le prends pas à la légère et je suis tellement reconnaissante de les avoir, et je dois avoir trois garçons», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas pourquoi Dieu m’a choisi pour être entouré de garçons toute ma vie, mais ici je suis juste entouré d’eux, et je me sens vraiment béni. C’est vraiment amusant. »

Stefani partage trois fils avec son ex-mari, Gavin Rossdale: Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 7 ans.

Comme beaucoup de parents, elle a jonglé entre la parentalité et le travail à domicile et les appels Zoom pendant la pandémie, et elle a dit qu’elle se sentait souvent coupable lorsqu’elle ne pouvait pas passer du temps avec ses enfants.

«Je pense que c’est vraiment difficile de tout faire, et impossible à faire. Et chaque jour… je me sens coupable », a-t-elle déclaré. «Hier, j’étais tellement coupable parce que j’ai eu une journée de congé avec les enfants, puis j’ai eu un zoom sur une vidéo ou quelque chose comme ça, et ça a duré une heure et demie environ, et je me suis dit: ‘Que suis-je en train de faire? Je dois descendre du Zoom, c’est ma journée avec mes enfants », dit-elle. « Comme, tellement de culpabilité tout le temps. »

«C’est aussi difficile d’être dans le moment présent», a-t-elle ajouté. «Vous êtes avec vos enfants et vous voulez faire votre truc, puis quand vous faites votre truc, vous voulez être avec vos enfants. C’est dur. »

Stefani a également réfléchi à la naissance de son premier bébé à 36 ans et au processus d’adaptation à son rôle et à son identité en tant que maman.

«Je me souviens avoir pensé, oh mon Dieu, je vais être maman? Ça va être bizarre quand les gens me disent que je suis maman. Ce mot sonnait juste bizarre », dit-elle. «Mais j’ai surmonté ça très vite, et tout ce que je voulais vraiment, c’était avoir des enfants. J’ai cette maman incroyable, et mes parents sont toujours mariés et ils étaient un exemple incroyable de véritable amour et de respect. Et tu as ça en grandissant, c’est comme, je veux ça, je veux être ça, je veux être ma mère quand je serai grande.

Stefani a également expliqué comment elle et son fiancé Blake Shelton se sont connectés à travers la musique.

La chanteuse de «Slow Clap» a déclaré qu’elle et Shelton «se rebondissaient» définitivement avec des idées musicales, et a déclaré qu’elle valorisait son goût musical parce qu’il avait «une très bonne oreille pour les tubes».

Cependant, elle a révélé qu’ils n’écrivent pas beaucoup de chansons ensemble.

«J’aurais aimé qu’il écrive avec moi, mais il n’écrit plus vraiment», dit-elle. «Nous avons en fait écrit trois chansons ensemble. Nous avons écrit une chanson de Noël ensemble, puis nous avons écrit deux autres chansons.

«Mais il n’aime pas trop écrire. Cela me rend tellement folle », a-t-elle ajouté en riant.