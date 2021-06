Gwen Stefani nous emmène dans les coulisses de sa douche nuptiale

Nous ne savons pas quand Gwen Stefani et Blake Shelton sont prêts à se marier, mais ce sera probablement bientôt parce que l’interprète de « Slow Clap » a maintenant eu une douche nuptiale !

Stefani, 51 ans, a partagé des photos amusantes de sa récente douche sur Instagram, et nous souhaitons bien sûr que notre invitation ne se soit pas perdue par la poste ! (On plaisante, bien sûr.)

La gagnante d’un Grammy a inclus plusieurs emoji dans sa légende : l’un d’une femme avec un voile, un autre d’une bague et, bien sûr, un visage souriant entouré de cœurs. Mais nous aimons la façon dont elle nous emmène faire le tour sur la photo d’accompagnement : il y a le verre à vin presque vide, le cadeau joliment emballé et les mots « SHE’S GETTING MARRIIIEEEEEED » sur la photo.

Pourtant ce n’est pas tout ! Dans son histoire Instagram, Stefani a également partagé des vidéos et des photos en coulisses.

« J’ai été kidnappée par ma famille », a-t-elle déclaré dans une vidéo préfaçant les autres photos, avant de se tourner vers ses parents qui riaient. « Pour fêter ça… je me marie ! »

Quelques photos plus tard, nous obtenons cette jolie carte signée par sa mère et d’autres parents, et maintenant nous savons ce qu’elle fera avec la tradition « quelque chose de vieux » de son mariage.

Gwen Stefani a partagé une carte qu’elle a reçue lors de sa douche nuptiale. gwenstefani/Instagram

Si vous regardez attentivement, le côté gauche de la carte lit « quelque chose de vieux » et présente le livret de la messe de mariage du mariage de ses parents en 1966. Côté « nouveauté », un dessin de cadeau, des signatures, le message imprimé de la carte (« Je vous souhaite tout le bonheur que votre coeur peut contenir… Aujourd’hui. Demain. Toujours ») puis un vœu manuscrit : « Nous aimons vous tellement. »

Il y a aussi une référence à « quelque chose d’emprunté et de bleu », mais il est difficile de dire sur la base de l’histoire si ces éléments étaient également inclus. (Il peut y avoir un bijou inclus dans la carte, mais c’est un peu difficile à dire.)

« Nous gardons les choses très simples – vraiment simples », a déclaré Stefani à Seth Meyers dans « Late Night » en avril à propos de son prochain mariage. « Je pense que la liste des invités n’aura pas beaucoup de musiciens. Ce sera comme ma mère et mon père. Ce ne sera littéralement que de la famille. Nous attendons cela avec impatience, cependant. «

Alors qu’il co-organisait AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna en mars, Shelton, 44 ans, a annoncé que la date du mariage serait probablement cet été et a déclaré qu’il pourrait se voir vivre une vie simple avec Stefani hors des projecteurs un jour. Le couple se fréquente depuis 2015.

Gwen Stefani et Blake Shelton se produisant à la 55e Academy of Country Music Awards en août 2020 à Los Angeles. Getty Images pour ACM

« Eh bien, j’espère que ce n’est pas trop loin », a-t-il déclaré. « Dix ans me semblent beaucoup trop longs. J’aimerais voir ça le plus tôt possible.

« Nous avons tous les deux poussé les limites de nos carrières, de nos tournées et maintenant de la télévision », a-t-il déclaré. « C’est une chance d’accomplir beaucoup de choses, j’espère qu’à un moment donné, nous aurons la chance de vivre une vie. Et je pense que nous sommes tous les deux prêts pour cela, honnêtement. »

