Gwen Stefani montre une coiffure brune à couper le souffle avant la finale de «  Voice  »

Gwen Stefani sait comment sortir avec un bang!

Juste à temps pour la finale de la saison de « The Voice » mardi soir (sur laquelle elle se produira), l’ancienne coach a révélé un changement de cheveux bicolore sur Instagram:

« Jouer sur la finale de @nbcthevoice ce soir », a-t-elle écrit. « Glissez pour voir avec qui! »

Si vous faites glisser votre doigt, vous verrez une vidéo de Stefani demandant: « Devinez avec qui je suis? »

Puis Saweetie (avec qui elle joue) glisse et sourit, « C’est Gwen Gwen et Saweetie! » Et ils donnent tous les deux des smooches à la caméra.

Stefani a changé son look pour ses abonnés Instagram mardi. Paul Archuleta / Getty Images

De retour dans la légende, Stefani a ajouté: « Ps, je sais aussi qui va gagner », puis a ajouté un visage clinquant, une ligne d’arrivée et un emoji pour les lèvres.

Quel suspense!

Pour l’instant, nous ne savons pas ce qu’elle sait, mais nous savons que cette nouvelle coiffure brune-blonde est un look frappant qui allie son look punk gal patineur d’une fois à un peu de Terri Nunn de Berlin et une touche de glamour hollywoodien. En d’autres termes, total Stefani, de part en part; c’est une fille qui change presque autant la couleur de ses cheveux que ses tenues.

Ce n’est pas la première fois que nous la voyons avec des cheveux noirs ces derniers mois. En février, elle a montré un bob brun foncé pour une séance photo avec le magazine Wonderland.

Stefani dans la saison 19, quand elle était entraîneur sur « The Voice ». Trae Patton / NBC

Pourtant, il y a de fortes chances que l’ajout de couleur soit une chose temporaire. Elle a également partagé une vidéo dans ses histoires Instagram dans laquelle elle se baladait dans les coulisses de « The Voice », et en cela elle était sa blonde platine habituelle.

Quant à ce que cela signifie sur « The Voice », Stefani ne sera que l’un des nombreux musiciens de haut niveau à se balancer dans la série. Justin Bieber, Maroon 5, Snoop Dogg (avec DJ Battlecat), Thomas Rhett, OneRepublic, Lauren Daigle, Ben Platt et Kelsea Ballerini sont tous prêts à se produire pendant la fin de la saison de deux heures, qui commence à 20 h HE sur NBC.

Dans l’émission, Stefani jouera « Slow Clap » avec Saweetie. La chanson est sortie à l’origine en mars mais une version avec le rappeur est sortie en avril.

Cela nous semble totalement scindé!

