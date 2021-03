Gwen Stefani dévoile «Slow Clap», premier single de 2021

En 2020, la chanteuse pop Gwen Stefani Il a surpris ses fans après trois ans d’absence de la scène musicale avec le thème «Laisse-moi me réintroduire« , Avec seulement trois mois pour démarrer 2021, le chanteur a une nouvelle fois indiqué la possibilité de préparer l’arrivée d’un nouvel album en sortant un nouveau single intitulé »Battement lent».

Cette chanson est clairement influencée par les rythmes reggae, laissant entendre que la chanteuse est prête à reprendre sa carrière. «J’ai été un champion, j’ai sonné la cloche. J’ai touché le fond, j’ai traversé l’enfer. Grimpez la montagne, maintenant je vais bien. J’ai l’impression de revenir à travers la ceinture », disent les paroles de la chanson.

Le chanteur a partagé quelques mots sur le sujet lors d’une récente interview pour Musique Apple: «Je n’ai eu qu’une seule rencontre avec Interscope et quand vous avez ces rencontres avec votre label, vous vous sentez comme l’opprimé. Ils étaient si aimants et gentils avec moi que lors de cette réunion, je suis allé (j’étais dans un ranch dans l’Oklahoma) et j’ai marché jusqu’à une petite cabane où nous vivons et j’ai ouvert mon ordinateur pour écrire cette triste chanson d’amour. »

La chanteuse assure que ses collaborateurs lui ont dit que plus personne n’écoutait ce type de chansons, soulignant que le titre venait de Ross Golan Oui Luc Niccoli, deux compositeurs qui sont des amis à elle et que l’inspiration pour la chanson vient de « ces films des années 80 où vous êtes ramenés à la vie et ils vous disent » Vous n’êtes pas un outsider, vous êtes une personne incroyable « ».

Ces deux nouveaux marquent le retour de Stefani avec du nouveau matériel original depuis 2016 avec «C’est ce que ça fait« En 2017, le chanteur avait enregistré un album de reprises de chansons de Noël intitulé »Vous le faites sentir comme Noël».

En 2020, le chanteur a sorti un clip vidéo officiel pour accompagner ‘Laisse-moi me réintroduire ‘ dans lequel il a passé en revue les tenues les plus représentatives de sa carrière, qui faisaient partie de ses vidéoclips. De la robe qu’elle portait « Ne parle pas», Un thème de son temps avec le groupe Sans aucun doute, même la tenue de « Juste une fille», Vidéo sortie en 1995.