Gwen Stefani a eu la meilleure réponse à un fan qui a critiqué sa vidéo TikTok

Gwen Stefani a un message pour ses haters TikTok: elle lit certains de vos commentaires, et ils ne la dérangent pas.

Un exemple concret? La chanteuse, 51 ans, a eu la réponse parfaite cette semaine lorsque l’un de ses followers a donné à sa dernière vidéo TikTok une critique moins que stellaire.

La vidéo en question montre Stefani en synchronisation labiale avec sa chanson « Bubble Pop Electric » de son album de 2004 « Love. Angel. Music. Baby. » Dans le court clip, le chanteur énonce les mots de la piste alors que l’écran se déforme et se brouille avec différentes couleurs.

Le juge « Voice » a légendé le message « #bubblepopelectric gx #bringit #showmeyours !! gx » et la plupart de ses followers ont semblé l’apprécier. Cependant, un adepte a laissé un commentaire quelque peu mordant sur le message, en écrivant « J’adore voir les célébrités échouer totalement sur le tiktok. J’adore Gwen shes incroyable.

Le chanteur de « Make Me Like You » a géré la situation avec beaucoup de classe. Jeudi soir, elle a pris son histoire Instagram et a publié une capture d’écran du commentaire et une réponse assez spirituelle.

« Merci de m’avoir appelé, vous avez raison !!! TickTock n’est pas pour moi mais aidez-vous à écouter ma musique et profitez-en !! » elle a écrit.

Stefani a également fait référence au commentaire de sa critique sur les célébrités avec un sens de l’humour, en écrivant « attendez … je suis une célébrité ?? » et en ajoutant un emoji riant.

Stefani n’est pas étonnée par les commentaires négatifs occasionnels sur ses profils sur les réseaux sociaux. gwenstefani / Instagram

Stefani connaît une assez bonne année jusqu’à présent, tout bien considéré, donc nous ne sommes pas surpris que le commentaire du critique ne l’ait pas déroutée. Pour commencer, elle s’est récemment fiancée à son ami de longue date et co-vedette de « The Voice », Blake Shelton. La chanteuse primée aux Grammy Awards est également de retour avec de la nouvelle musique et a récemment lancé une vidéo pour sa nouvelle chanson «Let Me Reintroduce Myself».

Lors d’une récente interview sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna, Stefani a expliqué comment sa foi lui avait donné une grande perspective sur la façon de gérer tous les défis de la vie, des haineux en ligne à son divorce en 2015 avec Gavin Rossdale.

« C’est le truc, j’ai toujours l’impression que tout ce que nous faisons ici, ce truc de la vie, est un test », dit-elle. « Et en gros, on vous donne tous ces défis fous pour vous faire croire que ce n’est peut-être pas un test et que peut-être rien de bon ne se passera au coin de la rue. »

« Mais j’ai l’impression que c’est la façon dont tu gères les choses, on ne sait jamais, » continua-t-elle. «Tu vas être béni. Tu dois demander les bénédictions. Tu dois rester fiancé. C’est comme ça que je crois. C’est comme ça que je vis ma vie. Je m’améliore. C’est quelque chose sur lequel tu dois travailler. C’est comme un exercice spirituel chaque jour. «