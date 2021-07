Guzmán quitte-t-il Elite ? Miguel Bernardaeu confirme qu’il ne sera pas dans la saison Elite 5

La saison 5 d’Elite sera la première saison d’Elite sans Guzmán comme personnage principal.

Élite la saison 5 arrive officiellement, mais nous sommes tristes d’annoncer que le personnage original Guzmán (Miguel Bernardeau) n’y sera pas.

Aussitôt que Élite la saison 4 est sortie, les fans se sont demandé si ce serait la dernière saison de Miguel Bernardeau. La saison en cours se termine avec Guzmán quittant Las Encinas pour voyager avec Ander (Arón Piper) et, avec Guzmán et Ander n’étant plus inscrits à la tristement célèbre école privée d’Elite, il semblait probable qu’aucun des deux personnages ne participerait à la nouvelle saison à venir.

Maintenant, Miguel a confirmé qu’il avait officiellement quitté la série à succès Netflix dans une vidéo émouvante célébrant son passage en tant que Guzmán.

Guzmán quitte-t-il Elite ? Miguel Bernardaeu confirme qu’il ne sera pas dans la saison 5 d’Elite. Image : Netflix

Au cours du week-end (19 juillet), l’officiel Élite compte sur Instagram a partagé une vidéo de Miguel faisant ses adieux à la série. Il y dit : « Hé, c’est Miguel Bernardeau et pour ceux qui ont déjà regardé le final de la saison 4 d’Elite, je voulais te dire au revoir et te faire un gros câlin. »

Il a ensuite ajouté : « Je voulais dire merci à toute l’équipe Elite, la production, la réalisation, à mes camarades de casting, ceux qui sont encore là, ceux qui ne le sont pas, je t’aurai toujours dans mon cœur et c’est été un immense plaisir de travailler avec vous. »

Miguel a terminé en disant : « Merci à Netflix de nous avoir donné cette opportunité, aux créateurs et surtout à Guzmán de m’avoir appris que peu importe qui vous êtes, il n’est jamais trop tard pour changer. Au revoir. » Nos coeurs.

Donc, il semble que Guzmán s’en soit tiré en tirant sur Armando, mais cela signifie-t-il que Samuel et Rebe paieront les conséquences pour l’avoir aidé à cacher le corps d’Amando ? Il faudra attendre la saison 5 pour le savoir.

Ander quitte-t-il Elite ?

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas encore si Arón quittera la série avec Miguel. Le spectacle se termine avec la séparation d’Ander et d’Omar avant qu’Ander ne parte en voyage avec Guzmán, donc son histoire est à peu près terminée.

Sans oublier que l’officiel Elite Netflix a récemment publié une adorable photo de Miguel et Arón sur le plateau avec la légende : « à travers les bons moments, les mauvais moments et les plus fous ».

Ils ont également publié une vidéo d’Omar célébrant pourquoi Omander a été si important en tant que relation à l’écran.

En d’autres termes, tous les signes indiquent oui en ce moment.

Ne perdez pas tout espoir de voir un jour Miguel et Arón en Élite encore une fois cependant. Mina El Hammani a officiellement quitté la série en tant que Nadia après la saison 3, mais est toujours apparue dans la saison 4 en tant que guest star pour quelques scènes. Dans cet esprit, il est possible que Guzmán et Ander reviennent même si ce n’est que brièvement.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous triste de voir Guzmán partir?

