Guy Who Voices Woody Toy est en fait le frère de Tom Hanks

Les frères et sœurs peuvent être de petites choses pratiques, surtout si votre Tom Hanks et votre frère sonnent comme vous.

Au cours de son entretien avec Hanks, Norton a tiré sur la ficelle au dos d’une poupée Woody et a demandé à Hanks s’il était la personne qui l’avait exprimé.

« Non, c’est mon frère Jim, » admit Hanks. « Il y a tellement de jeux informatiques et de choses vidéo et Jim y travaille toute l’année.