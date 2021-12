Guy Ritchie taquine le duo Jason Statham et Aubrey Plaza dans Operation Fortune

Le prochain film d’espionnage du réalisateur Guy Ritchie Opération Fortune : Ruse de guerre associera l’icône du film d’action Jason Statham à la légende de la comédie cyniquement impassible Aubrey Plaza, le cinéaste taquinant le potentiel de ce duo peu orthodoxe. Statham et Plaza dirigeront le film de Guy Ritchie, démontrant sans aucun doute leurs talents respectifs pour lancer des coups de poing et des plaisanteries d’atterrissage.

« C’était frais et elle se sentait capable », a déclaré Ritchie à propos du casting d’Aubrey Plaza, qui est surtout connue pour son rôle dans la sitcom. Parcs et loisirs et n’a pas encore prêté ses talents au genre du film d’action. Non seulement Plaza a pu suivre la superstar de l’action qu’est The Stath, mais elle a impressionné Ritchie tout au long du processus, avec la conclusion du réalisateur; « Je suis plus que ravi du résultat. »

En plus d’amener le duo Statham et Plaza sur grand écran, Opération Fortune : Ruse de guerre a donné à Ritchie une excuse pour travailler à nouveau avec l’icône d’action. « La vérité est que je voulais un autre alibi pour me donner une raison de retravailler avec Jason parce que j’aime tellement collaborer avec lui », a déclaré Ritchie à propos de sa propre équipe Jason Statham. Le réalisateur et l’acteur ont jusqu’à présent combiné leurs talents sur les goûts de Serrure, Stock et deux barils de fumage, Snatch, Revolver, et plus récemment le thriller de vengeance colère de l’homme.

Plaza a déjà déclaré son enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés de Jason Statham, le comédien et actrice désireux de montrer son côté héros d’action. « J’ai hâte de tourner ce film », a déclaré Plaza. « J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer ça. »

Anciennement connu sous le nom Five Eyes, Opération Fortune : Ruse de guerre trouve Jason Statham dans le rôle du merveilleusement nommé Orson Fortune, un nom si manifestement sublime qu’il a finalement été incorporé dans le titre du film. Décrit comme un « super espion » (pourrait-il être quelque chose de moins ?), Orson Fortune et son équipe d’agents de haut niveau recrutent la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco, pour les aider dans une mission d’infiltration pour empêcher le courtier en armes milliardaire Greg Simmonds de vendre un nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial.

Guy Ritchie a également discuté du changement de titre, qui a fini par être beaucoup plus flamboyant que l’assez typique cinq yeux. « Il faut chercher le sens de ‘Ruse de guerre ;’ c’est une prémisse trop ironique pour l’ignorer », a déclaré Ritchie. « D’une manière ou d’une autre, seuls les Français ont réussi à saisir le sens d’un terme, ‘l’approche peu orthodoxe acceptée de la guerre’ qui est vraiment le sujet de notre film. »

Le réalisateur Guy Ritchie travaillera à partir d’un scénario écrit par lui-même aux côtés d’Ivan Atkinson et de Marn Davies. Le cinéaste fera également équipe avec plusieurs autres acteurs aux côtés de Statham, dont les messieurs met en vedette Bugzy Malone et Hugh Grant, dont ce dernier sera sans aucun doute en train de mâcher le décor en tant que « courtier en armes milliardaire » Greg Simmonds. La colère de l’homme Josh Hartnett est également à bord et jouera le rôle de « la plus grande star de cinéma d’Hollywood » Danny Francesco, avec Vu et La princesse mariée Cary Elwes et Lourdes Faberes composent le reste de la distribution.

Opération Fortune : Ruse de guerre devrait sortir en salles le 21 janvier 2022, de STXfilms. Cela nous vient d’EW.





