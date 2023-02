Guy Ritchie ajoute Henry Golding, Alan Ritchson de Reacher, Cary Elwes et d’autres au ministère de la guerre sans gentillesse

Le Ministry of Ungentlemanly Warfare sera dirigé par Henry Cavill et Eiza González.

Le réalisateur Guy Ritchie a recruté plusieurs noms connus pour son prochain film d’action et d’espionnage Le ministère de la guerre sans gentillesse. Devrait être dirigé par Homme d’acier vedette Henry Cavill et Bébé chauffeur Eiza González, le film de la Seconde Guerre mondiale a maintenant ajouté les goûts de Alan Richson (X rapide, Reacher), Henri Golding (Fous riches asiatiques, les messieurs), Henrique Zaga (Au-delà de l’univers), Alex Pettyfer (Magic Mike, la machine infernale) et Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) à la liste.





Mais ce n’est pas tout, selon un rapport de Deadline, Hero Fiennes Tiffin (Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, La Femme Roi), Babs Olusanmokun (Dune, Star Trek : Étranges Nouveaux Mondes) et Til Schweiger (Inglourious Basterds, Atomic Blonde) rejoindra également Cavill et González alors qu’ils tentent de mettre un terme à la guerre.

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Sherlock Holmes et Les Messieurs réalisateur Guy Ritchieécrit par Ritchie et Arash Amel, et basé sur le livre du même nom du correspondant de guerre et historien militaire Damien Lewis, Le ministère de la guerre sans gentillesse sera inspiré de faits réels. Le projet suivra les stratégies de la Seconde Guerre mondiale conçues par le Premier ministre du Royaume-Uni Winston Churchill et James Bond créateur et auteur Ian Fleming.

« Les techniques de combat non conventionnelles et entièrement » non gentleman « de l’escouade clandestine contre les nazis ont contribué à changer le cours de la guerre et ont en partie donné naissance à l’unité Black Ops moderne », le synopsis de Le ministère de la guerre sans gentillesse lit.

Le ministère de la guerre sans gentillesse n’a pas encore reçu de date de sortie, mais il a été révélé que Ritchie commencerait le tournage du projet en Turquie dans deux semaines.





Guy Ritchie explorera d’abord la guerre moderne dans The Covenant

Studios MGM

Avant de ramener le public dans le temps jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur Guy Ritchie explorera d’abord la guerre moderne dans L’accord. Co-écrit, coproduit et réalisé par Guy Ritchie, L’accord se concentre sur Jake Gyllenhaal en tant que sergent John Kinley, qui, lors de sa dernière période de service en Afghanistan, fait équipe avec l’interprète local Ahmed – un homme avec une mission personnelle qui lui est propre. Après avoir été blessé, Ahmed risque sa propre vie pour transporter John à travers des kilomètres de terrain exténuant vers la sécurité. De retour chez lui et aux prises avec l’amnésie, John se souvient bientôt de l’homme qui a tant sacrifié pour le mettre hors de danger. Découvrant qu’Ahmed est en difficulté, il décide de retourner dans la zone de guerre, se lançant dans une mission individuelle pour sauver l’homme qui lui a sauvé la vie.

L’accord étoiles Dar Salim (Game of Thrones, crabe noir), Alexandre Ludwig (Vikings, mauvais garçons pour la vie), Antoine Starr (Les garçons), Jason Wong (Les Messieurs), Bobby Schofield (Mer Noire, SAS Rogue Heroes), Sean Sagar (Les Messieurs, Destin : La Saga Winx), Sina Parvaneh (Sainte Araignée), Emily Beecham (1899, Daphné), Cyrus Khodaveissi (L’amour à la seconde vue) et Christian Ochoa (Pitch, Agents du SHIELD) aux côtés de Gyllenhaal.

L’accord est prévu pour une sortie aux États-Unis le 21 avril 2023 par United Artists Releasing et devrait faire ses débuts à l’international avec l’aimable autorisation de Prime Video.