Guy Pearce souhaite faire son retour dans Marvel après Iron Man 3

Shane Black Homme de fer 3 n’est pas le meilleur film MCU, mais il y a une base de fans qui le tient toujours en haute estime. Le Homme de fer threequel a vu un Tony Stark anxieux se retrouver face aux conséquences de sa vie passée et aux menaces apportées par ses charades en tant que super-héros franc et explicitement franc.

Cependant, la vision du film sur le méchant emblématique de Marvel Comics, Mandarin, est tombée à plat. Homme de fer 3 a commencé par mettre Aldrich Killian de Guy Pearce comme adversaire direct de Tony tout en travaillant avec Mandarin de Ben Kingsley, qui était également le chef de l’organisation Ten Rings. Mais, dans une tournure des événements, le film a révélé que Ben Kingsley n’était qu’un leurre, Killian assumant le rôle de Mandarin à l’apogée.

Les fans n’étaient pas satisfaits de la façon dont le scénario de Mandarin s’est avéré être dans l’univers d’action en direct des personnages de Marvel. Mais, récemment, avec Shang-Chi et la légende des dix anneauxMarvel Studios a corrigé cette erreur, rétablissant l’existence des Dix Anneaux depuis Homme de fer (2008) tout en reliant les événements de Je vous salue le roi. Wenwu / Mandarin de Tony Leung a été présenté comme le chef des Dix Anneaux, expliquant son histoire et celle de son organisation s’étendant sur mille ans.

Et maintenant que ces fausses instructions de Homme de fer 3 sont corrigés et toutes les failles comblées, Guy Pearce a exprimé son intérêt à reprendre son rôle de Killian dans le MCU. Dans une interview avec ComicBook.com, Guy Pearce a expliqué comment son personnage du film peut encore exister dans le MCU, et que la fin inhabituelle de Killian peut encore rendre concevable que le studio valide son retour. Il a dit:

Je serais très intéressé à le voir revenir. Et je pense qu’en raison de la nature du personnage qu’il est, il est tout à fait concevable qu’il puisse revenir. Alors oui, j’aimerais aussi voir ce qu’il fait. Parce que c’est quelqu’un – évidemment comme nous l’avons vu dans Iron Man 3 – a traversé une sorte de changement rapide et vaste depuis le début de l’histoire. Alors qui sait où il a atterri.

Au bout du Homme de fer 3, Killian a été exposé à une surdose de virus Extremis, avec lequel il avait infecté Pepper plus tôt, ce qui l’a projeté dans les airs. On ne sait pas si la survie du personnage peut être justifiée ou non, mais si c’était le cas, le retour de Guy Pearce ne serait pas un problème, étant donné que le problème du mandarin est résolu.

Marvel n’est pas trop gentil avec les méchants qu’il tue. Pratiquement aucun méchant majeur tué à la fin de la bataille contre les héros n’a fait son retour; outre Thanos, qui a utilisé le voyage dans le temps pour dévaster la Terre après avoir été tué dans la chronologie actuelle. Cependant, avec Marvel évoluant vers un multivers avec Doctor Strange dans le multivers de la folieil y a toutes les chances que Killian revienne si le studio le souhaite.





Le studio avait déjà ramené Trevor Slattery de Ben Kingsley de Homme de fer 3, traitant de son histoire après avoir été appréhendé par Jackson Norriss. Le virus Extremis existe déjà, ce qui a été prouvé en Shanh-Chi, qui présentait un personnage infecté dans le club de combat de Xu Xialing. En plus de cela, l’entreprise de Killian Advanced Idea Mechanics, ou AIM, a une grande importance dans les bandes dessinées. L’organisation a également été mentionnée dans Agents du SHIELD et plus récemment dans Loki, où une pelle du troisième millénaire développée par l’AIM apparaît au 19ème siècle. Cela signifie que AIM est présent dans des réalités alternatives, dont certaines seront explorées dans la prochaine suite de Doctor Strange.

Par conséquent, avec la façon dont le scénario de MCU en tant qu’univers cinématographique se dessine, il y a certainement de la place pour qu’Aldrich Killian fasse une autre apparition méchante. Pour l’instant, le seul projet pouvant justifier cette réapparition serait Guerres d’armures qui comporterait un scénario où la technologie Stark tomberait entre de mauvaises mains, mettant son ami et confident, James Rhoades / War Machine en action.





Que le studio réponde ou non au désir de Pearce dépend entièrement du destin. Compte tenu du calendrier de sortie chargé de la franchise au cours des deux prochaines années, il pourrait être difficile d’ajouter Pearce à n’importe quelle histoire, à moins que les scénaristes ne trouvent un moyen de l’adapter quelque part, même si c’est dans un caméo. Jusque-là, Guy Pearce peut espérer qu’il sera rappelé après presque une décennie depuis Homme de fer 3.





