Guy Pearce s’excuse après avoir tweeté sur les acteurs transgenres

Acteur Guy Pearce s’excuse pour les commentaires qu’il a faits sur les acteurs trans sur Twitter. Pearce, qui est connu pour ses rôles dans des films comme Mémento et The Hurt Lockerest devenu célèbre pour son rôle de drag queen dans le film de 1994 Les aventures de Priscilla, reine du désert. Mardi, l’acteur a pesé sur le débat sur la question de savoir si les personnages trans devraient être représentés par des acteurs non trans. Il semblait suggérer qu’il ne devrait pas y avoir de controverse sur ce genre de casting, ou vice versa, arguant que « le but d’un acteur » est de faire semblant d’être quelqu’un que vous n’êtes pas.





« Une question – si les seules personnes autorisées à jouer des personnages trans r trans folk, alors r nous suggérons également que les seules personnes trans peuvent jouer r trans personnages », lit le tweet maintenant supprimé, par Deadline. « Cela limitera sûrement votre carrière d’acteur ? Le but d’un acteur n’est-il pas de pouvoir jouer n’importe qui en dehors de son propre monde ? »

Le tweet a suscité de nombreuses réponses de personnes qui n’étaient pas d’accord avec le point de vue de Pearce. Alors que Pearce a passé du temps à converser avec les utilisateurs de Twitter au sujet du débat, il semble s’être éloigné du contrecoup avec un point de vue différent. Revenant sur Twitter mercredi, Pearce a publié une lettre d’excuses, notant comment il souhaite « empêcher de contrarier quelqu’un d’autre » en expliquant mieux le point qu’il essayait de faire valoir.





Guy Pearce est désolé

« Je vois que soulever la question de l’identité de genre dans le processus de casting sur une plateforme comme Twitter n’était pas une bonne idée. Pour cela, je m’excuse énormément », déclare Pearce en partie dans la lettre. « Je reconnais que cela n’a fait qu’attiser et enflammer les attitudes et nous a tous poussés à nous enfoncer. J’en assume la responsabilité et encore une fois, je m’excuse d’avoir allumé un incendie. »

Pearce poursuit en suggérant qu’il s’agit d’un débat mieux adapté aux conversations en face à face qu’à une plate-forme de médias sociaux. Il poursuit en admettant que son tweet initial était « insensible » au fait que la discrimination continue de prospérer dans la société d’aujourd’hui et qu’il est déjà assez grave que le show business soit déjà un « cloaque de politique, de financement de sièges, de népotisme et de favoritisme ». Cela dit, Pearce précise qu’il croit toujours que jouer ne devrait pas être lié uniquement à un trait spécifique de la vie réelle, comme l’identité de genre d’un acteur.

« Il est clair qu’un grand nombre de communautés minoritaires sont sous-représentées à l’écran, tout comme les acteurs de ces communautés », écrit Pearce. « Mais je ne crois pas aux artistes qui doivent annoncer leur identité personnelle, leur préférence sexuelle, leur position politique, leur handicap, leurs croyances religieuses, etc. pour obtenir un travail. Je crois que suggérer que « jouer » ne peut provenir que de notre propre expérience vécue annihile notre imagination. . Je ne voudrais pas que cette restriction soit imposée à un acteur minoritaire ou à tout acteur d’ailleurs, y compris moi-même. Ce que je dirai cependant, si je vais jouer à des kilomètres de moi, il vaut mieux que ce soit bon. Et sur cette métrique, j’ai toujours prêt à être jugé, comme j’espère que l’acteur avec une expérience vécue le sera. »

Pearce a poursuivi: « Rien de tout cela n’est simple. Mais je crois que la communauté artistique doit discuter et développer cela en elle-même, oui, même si cela implique un peu de cris. Dieu interdit aux politiciens ou aux barons de la presse de nous dire ce qui est acceptable. »

Vous pouvez voir la lettre complète ci-dessous.