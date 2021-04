Guy Pearce et Monica Bellucci rejoignent Liam Neeson dans Action Thriller Memory

La prochaine sortie explosive de l’icône d’action âgée Liam Neeson, Mémoire, a maintenant ajouté Guy Pearce, Monica Bellucci et Harold Torres au casting. Le film dirigé par le réalisateur Martin Campbell de Casino Royale et Oeil doré renommée, alors attendez-vous à ce que Neeson démontre à nouveau ses compétences particulières au nom de la vengeance ou de la justice ou des deux.

Un remake du film belge de 2003 La mémoire d’un tueur, Mémoire trouve Neeson en territoire familier en tant qu’assassin pour compte d’autrui qui découvre qu’il est devenu une cible après avoir refusé de terminer un travail pour une organisation criminelle dangereuse. Le personnage de Neeson, nommé Alex Lewis, est décrit comme un « assassin expert avec une réputation de précision discrète », ce qui est honnêtement assez crucial dans ce domaine.

Jusqu’à présent, c’est standard, mais la torsion avec Mémoire est dans le titre, car le maître assassin de Neeson est aux prises avec de graves pertes de mémoire, ce qui affecte chacun de ses mouvements. Sera-t-il capable de garder une longueur d’avance sur le syndicat du crime et le FBI tout en remettant en question chacune de ses actions en plus de savoir à qui il peut vraiment faire confiance? Il en résultera sans aucun doute beaucoup de coups de poing et de coups de pied.

Guy Pearce (Mémento, Iron Man 3) et Taj Atwal (Ligne de conduite) jouera une paire d’agents vétérans du FBI qui font équipe avec l’agent de liaison mexicain Hugo Marquez, joué par Harold Torres, pour enquêter sur le carnage qui s’ensuit, suscitant la colère d’un magnat de la technologie local, joué par La matrice rechargée star Monica Bellucci.

Mémoire provient d’un scénario de Dario Scardapane, et est basé sur le livre De Zaak Alzheimer par Jef Geeraerts. Le tournage a déjà commencé en Bulgarie.

Bien que l’acteur ait récemment déclaré qu’il se retirerait bientôt du genre d’action qui a relancé la dernière partie de sa carrière, Liam Neeson montre maintenant des signes de ralentissement. « Oh, ouais. Je pense que oui. J’ai 68 ans et demi. 69 ans cette année, » Liam Neeson a déclaré lorsqu’on lui a demandé si son passage en tant que star d’action prendrait fin un jour. «Il y en a quelques autres que je vais faire cette année – avec un peu de chance, COVID nous le permet – il y en a quelques-uns dans le pipeline et, alors je pense que ce sera probablement tout. Eh bien, à moins que je ne sois sur un cadre Zimmer ou quelque chose. »

Aux côtés de Mémoire, Neeson devrait également jouer aux côtés de Laurence Fishburne dans La route de glace, un thriller d’action écrit et réalisé par Jonathan Hensleigh (Le punisseur). Neeson se retrouvera une fois de plus dans le rôle du sauveur grisonnant en tant que chauffeur de glace, Mike, qui dirige une mission de sauvetage invraisemblable au-dessus d’un océan gelé après l’effondrement d’une mine de diamants éloignée dans les régions du nord du Canada. Mike doit courir contre la montre pour sauver la vie des mineurs piégés alors que les eaux de dégel augmentent. Netflix a récemment acheté les droits nationaux de The Ice Road pour 18 millions de dollars et prévoit de lancer le film plus tard cette année.

Si cela ne suffisait pas déjà aux fans d’action, Lumière noire trouve Neeson dans le rôle de Travis Block, un agent du gouvernement ténébreux spécialisé dans la suppression des agents dont les couvertures ont été exposées, lorsqu’il découvre une conspiration mortelle dans ses propres rangs qui atteint les plus hauts échelons du pouvoir. En espérant qu’il ne s’arrête jamais. Cela nous vient grâce à Deadline.

