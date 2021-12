Guy Fieri, maire de Flavortown, dit qu’il est un « grand fan de salade »

Guy Fieri est peut-être le maire de Flavortown, mais son alimentation quotidienne est beaucoup moins indulgente que ce à quoi les gens pourraient s’attendre.

Bien sûr, l’hôte de « Diners, Drive-Ins and Dives » propose un hamburger méchant, mais il s’efforce également d’équilibrer tous ces plats riches qu’il prépare avec des aliments sains et un programme d’entraînement intense.

« Les gens pensent toujours que je dois juste manger des pizzas frites et des cheeseburgers pour le déjeuner, mais je suis un grand fan de salade, de sushi et de cuisine thaïlandaise », a déclaré l’homme de 53 ans à GQ dans une nouvelle interview.

La star de Food Network a déclaré qu’il commençait sa journée tôt (généralement à 6 heures du matin) avec une tasse de café Americano et a admis qu’il ne mange généralement pas avant l’heure du déjeuner.

« Je ne suis pas un gars affamé tôt le matin et je ne suis pas un gars affamé tard le soir », a-t-il déclaré.

On pourrait penser que le chef serait affamé à l’heure du déjeuner, mais il a tendance à le garder léger et opte pour « quelque chose de cru » car son emploi du temps chargé ne lui laisse pas beaucoup de temps pour s’asseoir pour un bon repas.

« Le déjeuner est toujours mis en place pour contraster le dîner. Donc, si je sais que nous allons faire un grand dîner, comme un barbecue, un steak ou de la nourriture asiatique, je m’assurerai de ne pas manger thaï pour le déjeuner. » a-t-il révélé.

Fieri a également tendance à cuisiner la plupart de ses repas à la maison.

« Je ne mange pas beaucoup au restaurant parce que je suis généralement sur la route pour manger au restaurant. Quand je suis à la maison, je cuisine. C’est un peu éclectique et chaotique et ma femme ne comprend pas toujours pourquoi je cuisine neuf choses et elle est laissé avec où le stocker », a-t-il dit, ajoutant qu’ils ont un réfrigérateur supplémentaire à la maison juste pour stocker ses « expériences culinaires ».

En ce qui concerne les collations, Fieri adore le bœuf séché et les bretzels, soulignant qu’il est acceptable de se faire plaisir tant que vous avez une alimentation équilibrée.

« Je crois fermement que si vous voulez manger quelque chose, mangez le meilleur. Ne vous gaspillez pas avec un imposteur. Ce doit être la vraie affaire », a-t-il déclaré.

Fieri s’entraîne quatre jours par semaine dans la mesure du possible et s’intéresse particulièrement aux entraînements HIIT avec son entraîneur Scott Butler, qu’il a commencé à faire avec sa famille dans sa grange pendant la pandémie.

« Scott entraînait Ryder (le fils de 15 ans de Fieri) depuis qu’il était petit avec un programme appelé Tigerkick. Sa femme, qui était sa fiancée, à l’époque, entraînait ma femme et ses amis. J’ai juste eu l’idée où nous pouvions tous nous réunir et nous voici maintenant et c’est génial. Cela a vraiment fait une grande différence dans ma vie », a-t-il déclaré.

Trouver le bon entraînement qui vous inspire réellement à faire de l’exercice peut prendre un certain temps, mais pour le restaurateur, il s’agit avant tout de maintenir son rythme cardiaque.

« J’adore faire de la randonnée et soulever des poids, mais j’ai réalisé que je n’en tirerais pas le meilleur parti si je ne fais pas cet entraînement par intervalles pour augmenter ma fréquence cardiaque. L’entraînement CrossFit et HIIT est très important pour moi. Je ne Je n’ai pas beaucoup de temps, donc je dois augmenter ma fréquence cardiaque, la maintenir et faire en sorte que les séances d’entraînement comptent », a-t-il expliqué.

En 2019, Fieri a déclaré à 45secondes.fr Food qu’il y a deux aliments sans lesquels il ne peut tout simplement pas vivre : la sauce soja et les choux de Bruxelles.

« Bien que j’aime les bons barbecues et les bons hamburgers, même sur » Diners, Drive-Ins and Dives « , ils ne représentent pas la majorité des choses que j’essaye », a-t-il déclaré. « Nous proposons un large éventail d’aliments du monde entier. Nous aimons les plats végétariens et végétaliens. Nous avons tout compris. Et, je dois dire, c’est une évaluation assez juste de la façon dont je mange. »

Alors que la viande occupe une place centrale dans de nombreux menus de restaurants de Fieri, il a déclaré qu’il ne mangeait certainement pas à chaque repas.

« Je ne dis pas que je suis végétarien, mais les gens seraient surpris de la quantité d’aliments à base de plantes que je mange », a-t-il déclaré. « Ne vous méprenez pas, je me contente d’un bon hamburger, mais avec modération. »

Fieri est un mangeur assez aventureux, mais il y a deux aliments qu’il évite en tout temps : le foie et les œufs.

« Le foie est méchant », a-t-il déclaré à People en 2019.

Quant aux œufs, le chef a dit que vous ne le verrez pas les commander de sitôt au petit-déjeuner.

« Je les mange dans des vinaigrettes, mais au plat, trop faciles ou brouillées ? Non, merci », a-t-il dit.

Eh bien, Fieri est peut-être un grand fan de salades, mais il ne s’approchera certainement pas de sitôt d’une salade Cobb ou d’une salade aux œufs.