Gustavo Cerati aura un nouveau clip vidéo inédit

Focus Home Interractive Farming Simulator 20 Switch

Le nouveau Farming Simulator vient d'arriver avec son lot de nouveauté !Développez votre ferme et participez à de nombreuses activités aussi riches que variées, avec des cultures inédites sur votre Switch, comme le coton et l'avoine.Prenez bien soin de votre bétail, les cochons, les vaches et les moutons n'auront plus de secrets pour vous et explorez même vos terres à dos de cheval !