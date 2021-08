Guns N’ Roses atteint un nouveau record avec « Sweet Child O’ Mine »

Quand on parle de Guns N’ Roses, il est très difficile de ne pas citer « Sweet Child O’ Mine » parmi ses chansons les plus emblématiques. La power ballad attachante était le troisième single promotionnel de « Appetite for Destruction », le premier album du groupe sorti en 1987, et a maintenant un nouveau record de streaming.

Selon un nouveau rapport de Forbes, hier (9 août), l’émission d’Axl Rose et compagnie a dépassé, 34 ans après son lancement, la barre du milliard de reproductions sur la plateforme Spotify,

Vous pourriez aussi être intéressé par: Machine Gun Kelly annonce « Born With Horns », son nouvel album

Guns N’ Roses a réussi à vendre près de 18 millions d’exemplaires de « Appetite For Destruction » lors de sa sortie initiale, devenant ainsi le premier album le plus vendu de la scène hard rock au cours des années 1980, mettant en vedette l’un des plus gros succès commerciaux de tous les temps. en vedette dans n’importe quel matériel de ce genre musical.

Cette nouvelle réalisation de Guns N’ Roses intervient après que la vidéo officielle de « Sweet Child O’ Mine » ait réussi à dépasser le milliard de vues sur YouTube en octobre 2019. Récemment, le groupe a rendu un hommage lors d’un concert dans le New Jersey, le rappeur Biz Markie, décédé en juillet du diabète de type 2.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gustavo Cerati aura un nouveau clip vidéo inédit

Guns N ‘Roses a récemment sorti la version studio de « Absurd », la première chanson originale du groupe depuis près de 13 ans. La chanson est une version remaniée de « Silkworms », une chanson écrite en 2001 lors des sessions d’enregistrement de l’album « Chinese Democracy ». Axl Rose la présenterait d’abord en direct à ses fans lors d’un concert organisé au Fenway Park dans la ville de Boston, qui a eu lieu la semaine dernière.

Il s’agissait du premier concert que les membres de Guns N’ Roses ont donné au cours des 16 derniers mois, après être entrés dans une pause indéfinie face à l’émergence de la pandémie, célébrant l’occasion avec des reprises de The Stooges, Bob Dylan et Velvet Revolver. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si le groupe sortira bientôt un nouvel album.