Gunpowder Milkshake 2 est déjà en développement

Bien que le public n’ait pas encore vu le premier Lait frappé à la poudre, une suite est déjà en développement. Un récent rapport concernant la société de production StudioCanal a révélé que le studio travaille actuellement sur un suivi de l’action dirigée par Karen Gillan, qui devrait être publié par Netflix plus tard ce mois-ci.

Réalisé par Navot Papushado, d’après un scénario de Papushado et Ehud Lavski, Lait frappé à la poudre présentera au public de Netflix Sam, joué par gardiens de la Galaxie star Karen Gillan. Elle n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet, une assassine d’élite, a été cruellement forcée d’abandonner sa fille et de s’enfuir. Des années plus tard, malgré l’éloignement, Sam est également devenu une tueuse à gages de sang-froid. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce tueuse à gages. Elle utilise ses « talents » pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de The Firm. Elle est aussi efficace que loyale.

Mais lorsqu’un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fille de 8 ans – Emily. Une guerre des gangs est rapidement déclenchée et Sam n’a d’autre choix que de devenir voyou. Cela la ramène finalement à sa mère et à ses anciennes compagnes de tueurs à gages, et avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre : retrouver sa mère et ses associés mortels : les bibliothécaires. Ces trois générations de femmes doivent désormais apprendre à se faire confiance, tenir tête à The Firm et à leur armée de sbires, et monter l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Le thriller d’action de haut niveau a rassemblé un casting de soutien impressionnant pour accompagner Gillan, qui risquent tous de prendre un poing ou une balle dans le visage à un moment donné de la procédure. Sauvegarder Karen Gillan en tant que maître assassin, Sam, Lait frappé à la poudre met en vedette Chloe Coleman dans le rôle d’Emily, la fille adoptive et protégée de Sam, et Le Trône de Fer‘ Lena Headey comme Scarlet, la mère de Sam, la grand-mère d’Emily et le chef de la fraternité. Ainsi qu’Angela Bassett, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Ivan Kaye, Adam Nagaitis, Ralph Ineson, David Burnell et Paul Giamatti.

Avec une intrigue qui réclame davantage de construction mondiale et une distribution stellaire, il n’est pas étonnant que StudioCanal ait une telle confiance en Lait frappé à la poudre engendrer une franchise. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune confirmation que Navot Papushado et Ehud Lavski reviendront pour créer la suite, si la première sortie pleine d’action s’avère aussi réussie que le studio l’espère clairement, il est probable qu’ils auront leur propre John Wick – série de style sur leurs mains.

En parlant de Wick, Gillan a récemment comparé le monde de Lait frappé à la poudre à celui du tueur à gages amoureux des chiens de Keanu Reeves: « Cela existe en quelque sorte dans un monde assez similaire à celui de John Wick. Ils vont ramasser leurs armes à un endroit et utiliser des mots de code. Je dirais que le film est assez C’est vraiment un peu plus étrange. C’est plus dingue. C’est vraiment stylisé. «

Lait frappé à la poudre devrait sortir aux États-Unis et au Canada le 14 juillet 2021 par Netflix et à l’international le 21 juillet 2021 par STXfilms et StudioCanal. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets : Milk-shake à la poudre à canon