Gunfire Games explique à quoi s’attendre de Chronos: Before the Ashes

Le jeu de réalité virtuelle auparavant exclusif Chronos: Before the Ashes, arrive optimisé pour fonctionner sur toutes les plateformes.

Le prochain projet des créateurs de Darksiders III et Remnant: From the Ashes s’est avéré être Chronos: avant les cendres, une préquelle du jeu de tir amusant. Bien sûr, argumentativement parlant, car son cadre et sa mécanique sont loin de ressembler au jeu susmentionné, ressemblant davantage à un soulsvania.

Le nouveau projet Gunfire Games n’est plus qu’à une semaine d’être avec nous, alors ses créateurs ont voulu expliquer plus en détail quel type de jeu nous allions trouver. En tant que préquelle d’un jeu de tir, beaucoup d’entre vous penseront que ce sera quelque chose de très similaire, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Cette fois, nous sommes confrontés à un jeu de rôle d’action, plus dans la veine de Dark Souls ou Mortal Shell par exemple.

Il faut reconnaître que Remnat From the Ashes avait déjà une certaine touche soulsvania en dépit d’être un titre de tir. Mais maintenant, la ressemblance est plus qu’évidente, puisque la mécanique est totalement différente de la livraison précédente. Désormais, nous n’aurons plus aucun type d’arme à feu et nous nous défendrons avec des épées, des boucliers ou de la magie.

De plus, la mort ici aura des conséquences au-delà de devoir répéter ce qui a été fait. Chaque fois que nous tomberons devant un ennemi, notre protagoniste vieillira une année entière, soit le temps qu’il faut pour pouvoir accéder à nouveau au labyrinthe. Cela affectera progressivement le gameplay, car nous perdrons de la vitesse et de l’agilité avec l’âge. Heureusement, nous gagnerons également en sagesse, ce qui nous donnera une plus grande affinité avec la magie.

Le jeu sortira le 1er décembre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia, au prix assez serré de 29,99 euros.

Allons-y!