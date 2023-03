Gundam Drops Season 2 Trailer pour Witch from Mercury

Peu de temps après la première saison de Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure diffusée sur Crunchyroll, la chaîne Youtube Gundam Info de Bandai Namco Filmworks a dévoilé le teaser de la deuxième saison ! Suletta et Miorine sont dans le prochain chapitre de leur vie, et les choses vont être intenses. Le teaser peut être consulté ci-dessous, mais attention, il contient des spoilers pour la finale de la saison 1.





Le teaser lui-même présente de nombreux clips qui suivent le casting tout au long de la première saison. Des premières réunions aux célébrations, en passant par le cliffhanger choquant sur lequel tout s’est terminé. Nous avons ensuite un aperçu de la chanson thème d’ouverture de la prochaine saison, « Slash » de Yama. Le teaser se termine par la confirmation que la saison deux aura également une diffusion simultanée sur Crunchyroll, dont la première aura lieu en avril prochain. Un résumé de ce qui est à venir peut être lu ci-dessous.

AS122… Une ère où une multitude d’entreprises sont entrées dans l’espace et ont construit un énorme système économique. Après avoir été transférée à l’Asticassia School of Technology depuis la planète Mercure, Suletta Mercury a connu une vie scolaire remplie de rencontres et d’excitation, à la fois en tant qu’époux de Miorine Rembran et membre de GUNDAM-ARM, Inc. Deux semaines se sont écoulées depuis l’incident de l’usine Quetta. Suletta passe ses journées à l’école, anticipant ses retrouvailles avec Miorine. Miorine, quant à elle, s’est postée au siège social du groupe Benerit, surveillant l’état de son père. Les deux sont sur le point de faire face à de nouvelles difficultés et à des décisions urgentes. Chacune avec ses propres sentiments dans son cœur, les filles affronteront la puissante malédiction que le Gundam apporte.

Un nouveau Gundam pour un nouveau public

Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure créé en octobre 2022 au Japon et diffusé simultanément sur Crunchyroll. En février, Crunchyroll a commencé à diffuser le doublage anglais officiel de l’anime. Le premier épisode de l’anime doublé peut être visionné ci-dessous.

La franchise Gundam est une série qui remonte à des décennies. À partir de 1979 avec l’original Mobile Suit Gundam Série télévisée, l’émission est considérée comme l’un des animes « mecha » définitifs (un genre connu pour les robots de combat géants). La franchise Gundam a engendré de nombreux anime, films, romans et plus encore au fil des ans. Selon le producteur exécutif de la série Naohiro Ogata, Sorcière de Mercure a été créé dans le but d’introduire de nouveaux publics dans le monde de Gundams. Le spectacle se déroule dans un tout nouveau siècle pour la franchise, Ad Stella, et présente la toute première protagoniste féminine de la série.

À en juger par la deuxième saison qui arrive déjà si peu de temps après la finale de la saison 1, il semble que Sorcière de Mercure réussi à retirer ce qu’il était prévu de faire! Un tout nouveau public entre dans le vaste monde des robots géants et du côté sinistre de la guerre. De nombreux nouveaux arrivants se sont retrouvés les mâchoires pendantes lors de la finale choquante de la saison 1, tandis que les vétérans se sont contentés de rire et ont accueilli tout le monde sur les thèmes de la franchise. Les pilotes doux et innocents que nous aimons tous sont sur le point de découvrir pourquoi piloter un Gundam est considéré comme un tabou. Mais même les fans qui ont été dérangés sont prêts pour plus, n’est-ce pas ?