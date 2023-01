Guinness World Records nomme le mélange Chihuahua de l’Ohio comme le plus vieux chien du monde

Un mélange de chihuahua de 23 ans nommé Spike a récemment reçu le titre de chien vivant le plus âgé au monde.

Selon Guinness World Records, Spike avait 23 ans et 7 jours au 7 décembre 2022.

Spike pose avec son record du monde encadré. Avec l’aimable autorisation de Guinness World Records

Le VCA Animal Hospital affirme que les petits chiens âgés de 11 à 12 ans sont considérés comme des personnes âgées en âge canin.

L’humaine de Spike, Rita Kimball, a expliqué qu’elle avait réalisé que Spike avait dépassé l’âge moyen des chiens en regardant « Jimmy Fallon ». Au cours de l’épisode de l’émission de fin de soirée, Kimball a déclaré avoir appris que le chien le plus vieux du monde, Pebbles, était décédé en octobre 2022.

Pic. Avec l’aimable autorisation de Guinness World Records

« La plupart des membres de notre famille savaient que Spike était vieux mais ne savaient pas qu’il avait une chance d’être le plus vieux du monde », se souvient Kimball. « Maintenant qu’il détient un record, ils le voient comme une célébrité. »

Le petit gars, mesurant seulement 9 pouces de hauteur et 12,9 livres, est plus qu’un simple détenteur du record du monde – il a aussi une histoire pour les âges.

Kimball, l’a trouvé il y a 13 ans dans le parking d’une épicerie de Camden, dans l’Ohio, selon Guinness.

« Il avait été rasé dans le dos, avait des taches de sang autour du cou à cause d’une chaîne ou d’une corde, et avait l’air assez rugueux », a déclaré Kimball à Guinness. « Le vendeur de l’épicerie nous a dit qu’il était là depuis trois jours et qu’ils lui donnaient des restes. »

Le ramassant, Kimball a ramené Spike chez elle pour vivre dans sa petite ferme.

« Quand nous avons quitté le magasin et sommes entrés dans le parking, il a suivi », a expliqué Kimball, ajoutant qu’elle l’avait surnommé Spike par ironie.

«Mon chien semblait être le contraire; il était petit et amical, alors j’ai pensé que cela semblait lui convenir », a expliqué Kimball, ajoutant:« Spike était le nom d’un gros chien. Mon gars était petit, mais il avait l’attitude d’un gros chien.

Spike fait une sieste. Avec l’aimable autorisation de Guinness World Records

Aveugle et malentendante, Kimball a déclaré qu’elle pensait que Spike avait tenu le coup au fil des ans en maintenant une routine qui le faisait se réveiller à 7h30 au plus tard. Pendant l’été, il se promène avec Kimball dans leur ville natale et, la plupart du temps, ses journées sont remplies de siestes sur le porche et de bains le samedi soir.

Ainsi que sa friandise préférée : Doritos.

Kimball a déclaré qu’il aimait les frites « croquées et qu’il mangeait les Doritos au fromage à chaque fois que nous les avions ».