Guilty Gear Strive Second personnage DLC Jack-O ‘Tricks and Treats plus tard ce mois-ci

Bandai Namco Guilty Gear Strive PS5

La légendaire saga Guilty Gear est de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux de combats et des fans d'animation !Grâce à l'expertise du studio Arc System Works, Guilty Gear-Strive- propose des affrontements d'une intensité rare, sublimés par des graphismes somptueux, une bande-son rock survoltée et des possibilités de combat inédites.Avec plusieurs personnages charismatiques, de nombreux modes de jeu et une histoire digne des plus grands animes, le versus fighting prend ici une nouvelle dimension.Le combat n'attend plus que vous. Heaven or Hell, Let's Rock !