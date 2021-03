Guilty Gear Strive retardé d’avril à juin sur PS5, PS4

Arc System Works a retardé la sortie de Guilty Gear Strive. Il devait initialement sortir sur les consoles PlayStation le 9 avril, mais il a été repoussé d’environ deux mois, au 11 juin.

Une récente bêta ouverte pour le titre a eu lieu sur PS5 et PS4, et bien que le test ait été accueilli par une vague d’éloges de la part des joueurs de jeux de combat du monde entier, cela n’a pas été sans problèmes. Plus particulièrement, le système de lobby en ligne était mal implémenté et, fondamentalement, il a fallu beaucoup trop de temps pour commencer un match avec un autre joueur.

Heureusement, il semble que le développeur prenne ce temps supplémentaire pour résoudre les problèmes en suspens. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Arc System Works écrit: «Étant donné que nous avons reçu de précieux commentaires après le récent test bêta ouvert, nous aimerions profiter de cette opportunité pour offrir le meilleur jeu possible. Nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner certains aspects du jeu, tels que les lobbies en ligne et la stabilité du serveur. «

Ce n’est pas le premier délai que Strive a reçu. Aussi incroyable que cela puisse être à penser en ce moment, le jeu était initialement prévu pour un lancement en 2020 après son annonce à Evo 2019.

Dans tous les cas, nous avons adoré ce que nous avons joué de Guilty Gear Strive pendant la bêta ouverte susmentionnée – et nous nous attendons à ce que l’équipe livre un jeu de combat fantastique cet été. D’ici là, faites-nous savoir si vous êtes prêt à basculer dans la section commentaires ci-dessous.