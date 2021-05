Guilty Gear Strive présente sa bande-son à bascule

NARDI GARDEN NARDI fauteuil à bascule pour l'extérieur FOLIO ROCKING BLANC

Folio Nardi est un fauteuil de relaxation d’extérieur, fabriqué en résine fibre de verre ajourée avec des motifs à carrés et une finition mate. Le fauteuil présente un dossier enveloppant relié à l’assise généreuse abaissée sans discontinuités : une étreinte structurelle unique et raffinée unique en son genre inclinable dans deux positions de relaxation. Fauteuil réglable. Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussin et pouf disponibles sur commande. Résine recyclable.