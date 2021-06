Guilty Gear Strive obtient les premiers détails du personnage DLC et un film d’ouverture Badass

Guilty Gear Strive arrive enfin sur PlayStation 5 et PlayStation 4 la semaine prochaine, et le développeur Arc System Works a donc décidé de donner quelques détails supplémentaires concernant le DLC du jeu. Comme annoncé précédemment, le premier pass de saison du titre comprendra cinq personnages jouables, de nouvelles scènes et quelques costumes.

Le premier personnage DLC sortira en juillet, et ils sont apparemment complètement nouveaux dans la série. Pendant ce temps, le second est un combattant de retour prévu pour août. Naturellement, Arc System Works dit qu’il aura bientôt plus d’informations.

En plus de cela, Guilty Gear Strive a un film d’ouverture officiel, que vous pouvez regarder ci-dessus. C’est une excellente cinématique qui (nous supposons) utilise des scènes du mode histoire du jeu.

Vous attendez avec impatience Guilty Gear Strive ? Dites-nous que votre cœur brûle dans la section commentaires ci-dessous.